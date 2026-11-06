छोटी और बड़ी दिवाली को लेकर कन्फ्यूजन खत्म ! क्या है सही तारीख, जानें यहां

हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है और यह भाई दूज पर खत्म होता है। इस बीच गोवर्धन और छोटी दिवाली भी पड़ती है। यह पर्व 6 नवंबर से शुरू हो रहा है और 11 नवंबर तक चलेगा। हालांकि, इस बार कोई लोग छोटी और बड़ी दिवाली को लेकर दुविधा में हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक साथ मनाई जाएगी, जबकि कुछ लोग इन दोनों की अलग-अलग तिथियां बता रहे हैं। ऐसे में दोनों पर्व की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन बन रहा है। इस लेख में हम इन दोनों की पर्व की सही तारीख के बारे में जानेंगे।

कब है छोटी दिवाली

इस साल कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की तारीख 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट से शुरू हो रही है और यह 8 नवंबर सुबह 11 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। इसके बाद कार्तिक अमावस्या शुरू हो जाएगी। वहीं, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, छोटी दिवाली पर सूर्योदय से पहले नहाने की परंपरा है। ऐसे में यह उदयकालीन और चतुर्दशी तिथि संयोग में किया जाता है, जो कि 8 नवंबर को बन रहा है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, जो कि बड़ी दिवाली की सुबह पड़ रही है।