CBSE Practical Exam Schedule 2026-27 जारी, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम?

CBSE Board Exam 2027 Practical Dates Out: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आने वाले बोर्ड एग्जाम 2027 को लेकर अपनी प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में सीबीएसई ने देश के विंटर-बाउंड (Winter-Bound) स्कूलों यानी उन क्षेत्रों के स्कूलों के लिए 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट (Internal Assessments) का ऑफिशियल शेड्यूल आज जारी कर दिया है।

सर्दियों के मौसम में पहाड़ी या अत्यधिक ठंड वाले इलाकों में शैक्षणिक सेशन के प्रभावित होने के कारण इन स्कूलों में एग्जाम समय से पहले आयोजित किए जाते है। बोर्ड द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार, विंटर-बाउंड स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 के बीच समाप्त कराए जाएंगे। आइए जानते हैं इस शेड्यूल से जुड़ी पूरी और डिटेल्ड जानकारी क्या है।

CBSE Practical Exam 2027: मुख्य डेट्स की टेबल

सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर के अनुसार, विंटर-बाउंड और सामान्य सेशन के स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का एक्सपेक्टेड शेड्यूल कुछ इस प्रकार है: