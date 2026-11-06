CBSE Date Sheet 2027
INFOCUS

Rajasthan SET Result 2026 Out: राजस्थान SET रिजल्ट uok.ac.in जारी, डायरेक्ट लिंक से Qualifying Status चेक करें

By Priyanka Pal
Last Updated: Nov 6, 2026, 14:01 IST

Rajasthan SET Result 2026 LIVE: यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ओर से राजस्थान SET रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। रिजल्ट की घोषणा आज 6 नवंबर, 2026 की गई है। 13 सितंबर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना क्वालिफईंग स्टेटस नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं। 

Rajasthan SET Result 2026 Out: राजस्थान SET रिजल्ट uok.ac.in जारी, डायरेक्ट लिंक से Qualifying Status चेक करें
Rajasthan SET Result 2026 Out: राजस्थान SET रिजल्ट uok.ac.in जारी, डायरेक्ट लिंक से Qualifying Status चेक करें

Rajasthan SET Result 2026 LIVE: कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान SET रिजल्ट 2026 आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट uok.ac.in पर जारी कर दिया है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे दिए एक्टिव लिंक से रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान SET प्राइमरी एग्जाम का आयोजन 13 सितंबर, 2026 को किया गया था। जिसके बाद रि-एग्जाम 27 सितंबर, 2026 को आयोजित हुआ था। Rajasthan SET Answer Key 5अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी। 

कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, SET में रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की संख्या 177901, परीक्षा में शामिल होने वालों की संख्या 139383 दर्ज की गई है। जिसमें से केवल 9191 कैंडिडेट्स Exam Qualify कर पाए हैं। Rajasthan SET Result 2026 का पास प्रतिशत कुल 6.59 दर्ज किया गया है। 

Rajasthan SET 2026 Qualifying Marks

राजस्थान SET स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में कुल 300 मार्क्स के दो पेपर शामिल होते हैं। जिसमें पेपर I में 100 मार्क्स और पेपर II 150 सवालों के साथ 200 मार्क्स का होता है। इवैल्यूएशन में कोई Negative Marking नहीं है। उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताए गए लागू मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और कैटेगरी-वाइज नियमों को पूरा करना होगा।

Rajasthan SET Result 2026 Download link

कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा राजस्थान एसईटी परीक्षा परिणाम 2026 आज घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ उम्मीदवारों के लिए फाइनल आंसर की भी जारी की गई है। नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से आप अपनी क्वालिफाईंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। 

राजस्थान SET रिजल्ट 2026 

डाउनलोड लिंक 

Rajasthan SET Final Answer Key 2026 Download link

उम्मीदवार राजस्थान SET फाइनल आंसर-की 2026 सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें:

S.No

विषय

आंसर-की

1

रासायनिक विज्ञान

डाउनलोड करना

2

कॉमर्स

डाउनलोड करना

3

कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग

डाउनलोड करना

4

पृथ्वी विज्ञान

डाउनलोड करना

5

अर्थशास्त्र

डाउनलोड करना

6

शिक्षा

डाउनलोड करना

7

अंग्रेजी

डाउनलोड करना

8

पर्यावरण विज्ञान

डाउनलोड करना

9

भूगोल (बैच 1-2)

डाउनलोड करना

10

हिंदी

डाउनलोड करना

11

इतिहास

डाउनलोड करना

12

गृह विज्ञान

डाउनलोड करना

13

कानून

डाउनलोड करना

14

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान

डाउनलोड करना

15

जीवन विज्ञान

डाउनलोड करना

16

प्रबंध

डाउनलोड करना

17

जनसंचार और पत्रकारिता

डाउनलोड करना

18

गणितीय विज्ञान

डाउनलोड करना

19

संगीत

डाउनलोड करना

20

फ़ारसी

डाउनलोड करना

21

दर्शन

डाउनलोड करना

22

शारीरिक शिक्षा (बैच 1-2)

डाउनलोड करना

23

भौतिक विज्ञान

डाउनलोड करना

24

राजनीति विज्ञान

डाउनलोड करना

25

जनसंख्या अध्ययन

डाउनलोड करना

26

मनोविज्ञान

डाउनलोड करना

27

लोक प्रशासन

डाउनलोड करना

28

पंजाबी

डाउनलोड करना

29

राजस्थानी

डाउनलोड करना

30

संस्कृत

डाउनलोड करना

31

संस्कृत पारंपरिक विषय

डाउनलोड करना

32

सिंधी

डाउनलोड करना

33

समाज शास्त्र

डाउनलोड करना

34

आंकड़े

डाउनलोड करना

35

उर्दू

डाउनलोड करना

36

दृश्य कला

डाउनलोड करना

37

योग

डाउनलोड करना

Rajasthan SET Result 2026: हाइलाइट्स 

यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा द्वारा राजस्थान SET परीक्षा मैनेज करती है। उम्मीदवार परीक्षा परिणामों से जुड़े अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:

एग्जाम का नाम 

राजस्थान, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 

संचालन निकाय 

कोटा यूनिवर्सिटी (University of Kota)

एग्जाम डेट 

13 सितंबर, 2026

रि-एग्जाम 

27 सितंबर, 2026

आंसर की रिलीज डेट

05 अक्टूबर, 2026

रिजल्ट 

जारी 

मार्किंग 

नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं है

ऑफिशियल वेबसाइट 

uok.ac.in

Details Mentioned on Rajasthan SET Scorecard 2026

राजस्थान SET रिजल्ट डाउनलोड करने के साथ ही उम्मीदवार निम्नलिखित डिटेल्स चेक करना ना भूलें:

  • उम्मीदवार का नाम
  • रोल नंबर या आवेदन संख्या
  • परीक्षा का नाम
  • विषय जिसके लिए उपस्थित हुए
  • प्राप्त अंक, यदि दिए गए हों
  • योग्यता स्थिति
  • कैटेगरी की जानकारी, अगर लागू हो
  • कंडक्टिंग अथॉरिटी द्वारा जारी अन्य निर्देश

Rajasthan SET 2026 Result ऑनलाइन कैसे चेक करें?

राजस्थान SET रिजल्ट 2026 उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले कोटा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, SET Examination Result 2026 पर जाएं। 

स्टेप 3 अब रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर Submit करें। 

स्टेप 5 स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा। 

स्टेप 6 अपना स्टेटस चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

... Read More
First Published: Nov 6, 2026, 13:37 IST
Fire Icon

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Education News Live

Popular Searches

Latest Education News