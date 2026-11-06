Rajasthan SET Result 2026 Out: राजस्थान SET रिजल्ट uok.ac.in जारी, डायरेक्ट लिंक से Qualifying Status चेक करें
Rajasthan SET Result 2026 LIVE: यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ओर से राजस्थान SET रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। रिजल्ट की घोषणा आज 6 नवंबर, 2026 की गई है। 13 सितंबर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना क्वालिफईंग स्टेटस नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं।
Rajasthan SET Result 2026 LIVE: कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान SET रिजल्ट 2026 आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट uok.ac.in पर जारी कर दिया है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे दिए एक्टिव लिंक से रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान SET प्राइमरी एग्जाम का आयोजन 13 सितंबर, 2026 को किया गया था। जिसके बाद रि-एग्जाम 27 सितंबर, 2026 को आयोजित हुआ था। Rajasthan SET Answer Key 5अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी।
कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, SET में रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की संख्या 177901, परीक्षा में शामिल होने वालों की संख्या 139383 दर्ज की गई है। जिसमें से केवल 9191 कैंडिडेट्स Exam Qualify कर पाए हैं। Rajasthan SET Result 2026 का पास प्रतिशत कुल 6.59 दर्ज किया गया है।
Rajasthan SET 2026 Qualifying Marks
राजस्थान SET स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में कुल 300 मार्क्स के दो पेपर शामिल होते हैं। जिसमें पेपर I में 100 मार्क्स और पेपर II 150 सवालों के साथ 200 मार्क्स का होता है। इवैल्यूएशन में कोई Negative Marking नहीं है। उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताए गए लागू मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और कैटेगरी-वाइज नियमों को पूरा करना होगा।
Rajasthan SET Result 2026 Download link
कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा राजस्थान एसईटी परीक्षा परिणाम 2026 आज घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ उम्मीदवारों के लिए फाइनल आंसर की भी जारी की गई है। नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से आप अपनी क्वालिफाईंग स्टेटस चेक कर सकते हैं।
|
राजस्थान SET रिजल्ट 2026
Rajasthan SET Final Answer Key 2026 Download link
उम्मीदवार राजस्थान SET फाइनल आंसर-की 2026 सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें:
|
S.No
|
विषय
|
आंसर-की
|
1
|
रासायनिक विज्ञान
|
2
|
कॉमर्स
|
3
|
कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग
|
4
|
पृथ्वी विज्ञान
|
5
|
अर्थशास्त्र
|
6
|
शिक्षा
|
7
|
अंग्रेजी
|
8
|
पर्यावरण विज्ञान
|
9
|
भूगोल (बैच 1-2)
|
10
|
हिंदी
|
11
|
इतिहास
|
12
|
गृह विज्ञान
|
13
|
कानून
|
14
|
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान
|
15
|
जीवन विज्ञान
|
16
|
प्रबंध
|
17
|
जनसंचार और पत्रकारिता
|
18
|
गणितीय विज्ञान
|
19
|
संगीत
|
20
|
फ़ारसी
|
21
|
दर्शन
|
22
|
शारीरिक शिक्षा (बैच 1-2)
|
23
|
भौतिक विज्ञान
|
24
|
राजनीति विज्ञान
|
25
|
जनसंख्या अध्ययन
|
26
|
मनोविज्ञान
|
27
|
लोक प्रशासन
|
28
|
पंजाबी
|
29
|
राजस्थानी
|
30
|
संस्कृत
|
31
|
संस्कृत पारंपरिक विषय
|
32
|
सिंधी
|
33
|
समाज शास्त्र
|
34
|
आंकड़े
|
35
|
उर्दू
|
36
|
दृश्य कला
|
37
|
योग
Rajasthan SET Result 2026: हाइलाइट्स
यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा द्वारा राजस्थान SET परीक्षा मैनेज करती है। उम्मीदवार परीक्षा परिणामों से जुड़े अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
|
एग्जाम का नाम
|
राजस्थान, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट
|
संचालन निकाय
|
कोटा यूनिवर्सिटी (University of Kota)
|
एग्जाम डेट
|
13 सितंबर, 2026
|
रि-एग्जाम
|
27 सितंबर, 2026
|
आंसर की रिलीज डेट
|
05 अक्टूबर, 2026
|
रिजल्ट
|
जारी
|
मार्किंग
|
नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं है
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
uok.ac.in
Details Mentioned on Rajasthan SET Scorecard 2026
राजस्थान SET रिजल्ट डाउनलोड करने के साथ ही उम्मीदवार निम्नलिखित डिटेल्स चेक करना ना भूलें:
- उम्मीदवार का नाम
- रोल नंबर या आवेदन संख्या
- परीक्षा का नाम
- विषय जिसके लिए उपस्थित हुए
- प्राप्त अंक, यदि दिए गए हों
- योग्यता स्थिति
- कैटेगरी की जानकारी, अगर लागू हो
- कंडक्टिंग अथॉरिटी द्वारा जारी अन्य निर्देश
Rajasthan SET 2026 Result ऑनलाइन कैसे चेक करें?
राजस्थान SET रिजल्ट 2026 उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले कोटा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, SET Examination Result 2026 पर जाएं।
स्टेप 3 अब रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर Submit करें।
स्टेप 5 स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6 अपना स्टेटस चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.