CAT 2026 Admit Card ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी, iimcat.ac.in से करें डाउनलोड

CAT 2026 Admit Card Out: एगजाम का संचालन कर रहे भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इंदौर ने आज 6 नवंबर 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर CAT 2026 Admit Card को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। छात्र अपने लॉगिन क्रैडेंशियल्स का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

जिन छात्रों ने इस एग्जाम के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया है, उनके एग्जाम 29 नवंबर 2026 को ऑफिशियल रूप से करवाया जाएगा। छात्र CAT 2026 Admits Card को डाउनलोड करने के लिए यहां से डायरेक्ट लिंक पाएं।

CAT 2026: मुख्य विवरण डेटिल्स

कैट 2026 एग्जाम और एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी मुख्य डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल से चेक कर सकते हैं।