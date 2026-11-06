CAT 2026 Admit Card ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी, iimcat.ac.in से करें डाउनलोड
Download CAT Hall Ticket PDF: आईआईएम इंदौर ने कैट 2026 के एडमिट कार्ड वेबसाइट iimcat.ac.in पर जारी कर दिए हैं, जिसे छात्र अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
CAT 2026 Admit Card Out: एगजाम का संचालन कर रहे भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इंदौर ने आज 6 नवंबर 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर CAT 2026 Admit Card को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। छात्र अपने लॉगिन क्रैडेंशियल्स का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
जिन छात्रों ने इस एग्जाम के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया है, उनके एग्जाम 29 नवंबर 2026 को ऑफिशियल रूप से करवाया जाएगा। छात्र CAT 2026 Admits Card को डाउनलोड करने के लिए यहां से डायरेक्ट लिंक पाएं।
CAT 2026: मुख्य विवरण डेटिल्स
कैट 2026 एग्जाम और एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी मुख्य डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल से चेक कर सकते हैं।
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इवेंट
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डिटेल्स
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आयोजक संस्थान
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भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इंदौर
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एग्जाम का नाम
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कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 (CAT 2026)
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एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
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6 नवंबर 2026
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कैट 2026 एग्जाम की डेट
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29 नवंबर 2026
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एग्जाम मोड
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कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT - Online)
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ऑफिशियल वेबसाइट
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लॉगिन के लिए आवश्यक डिटेल्स
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यूजर आईडी और पासवर्ड
CAT Admit Card 2026 Direct Link: यहां क्लिक करें
CAT 2026 Admit Card कैसे डाउनलोड करें?
छात्र CAT 2026 Admit Card को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- कैट की ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए 'CAT 2026 Registered Candidate Login' के लिंक पर क्लिक करें।
- छात्र अपने रजिस्टर्ड User ID और Password फिल करें।
- डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- फिर, स्क्रीन पर आपका कैट 2026 एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
- फिर, एडमिट कार्ड को चेक करके इसे डाउनलोड कर लें।
CAT 2026 एग्जाम की डेट और शिफ्ट टाइमिंग
आईआईएम इंदौर द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, कैट 2026 के एग्जाम 29 नवंबर 2026 को देश भर के अलग-अलग एग्जाम सेंटर पर आयोजित किए जाएंगे। यह एग्जाम तीन शिफ्ट् में खत्म हो जाएंगी।
- पहली शिफ्ट (Slot 1 - Morning Shift): सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक।
- दूसरी शिफ्ट (Slot 2 - Afternoon Shift): दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक।
- तीसरी शिफ्ट (Slot 3 - Evening Shift): शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक।
एडमिट कार्ड में दी गई मुख्य जानकारियां
छात्र कैट एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद इन इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक करें।
- छात्र का पूरा नाम
- रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर
- फोटो और सिग्नेचर
- एग्जाम की डेट और टाइम
- एग्जाम सेंटर का नाम और पूरा पता
- रिपोर्टिंग और गेट बंद होने का टाइम
- एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.