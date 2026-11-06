राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की फाइनल आंसर-की जारी, uok.ac.in से करें सब्जेक्ट-वाइज PDF डाउनलोड

Rajasthan SET Final Answer Key 2026: राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आयोग द्वारा जारी की गई है। कोटा यूनिवर्सिटी (University of Kota) द्वारा Rajasthan State Eligibility Test (SET) 2026 की फाइनल आंसर-की ऑफिशियल पोर्टल पर आज 6 नवंबर 2026 पर जारी कर दिया गया है।

जो छात्र 13 सितंबर 2026 को आयोजित हुए इस नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल हुए थे, वे अब अलग-अलग 39 सब्जेक्ट के विषयवार मास्टर आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan SET 2026: मुख्य डिटेल्स टेबल

राजस्थान एसईटी एग्जाम और फाइनल आंसर-की से जुड़ी सभी इपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इन डिटेल्स को चेक करें।