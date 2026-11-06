राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की फाइनल आंसर-की जारी, uok.ac.in से करें सब्जेक्ट-वाइज PDF डाउनलोड
Rajasthan SET Final Answer Key 2026 Out: कोटा यूनिवर्सिटी ने राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (Rajasthan SET 2026) की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uok.ac.in से विषयवार पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan SET Final Answer Key 2026: राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आयोग द्वारा जारी की गई है। कोटा यूनिवर्सिटी (University of Kota) द्वारा Rajasthan State Eligibility Test (SET) 2026 की फाइनल आंसर-की ऑफिशियल पोर्टल पर आज 6 नवंबर 2026 पर जारी कर दिया गया है।
जो छात्र 13 सितंबर 2026 को आयोजित हुए इस नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल हुए थे, वे अब अलग-अलग 39 सब्जेक्ट के विषयवार मास्टर आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan SET 2026: मुख्य डिटेल्स टेबल
राजस्थान एसईटी एग्जाम और फाइनल आंसर-की से जुड़ी सभी इपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इन डिटेल्स को चेक करें।
|
इवेंट
|
डिटेल्स
|
आयोजक विश्वविद्यालय
|
कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा (University of Kota)
|
एग्जाम का नाम
|
राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (Rajasthan SET 2026)
|
एग्जाम डेट
|
13 सितंबर 2026
|
आंसर-की स्टेटस
|
जारी कर दी गई है (Final Answer Key Out)
|
सब्जेक्ट की कुल संख्या
|
39 विषय
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
uok.ac.in
सब्जेक्ट-वाइज फाइनल आंसर-की कैसे डाउनलोड करें?
छात्र बिना किसी जटिल लॉगिन प्रक्रिया के सीधे ऑफिशियल वेबसाइट से मास्टर सेट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं:
- कोटा यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uok.ac.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए 'SET Examination 2026' या 'Final Answer Key' के लिंक पर क्लिक करें।
- आपके सामने सभी 39 सब्जेक्ट की लिस्ट पर क्लिक करके सब्जेक्ट (Subject) के लिंक पर क्लिक करें।
- फिर, मास्टर सेट क्वेश्चन पेपर और आंसर-की की पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- इसे डाउनलोड करके अपने पास रख लें।
- डाउनलोड करने के बाद छात्र अपने आंसर को मिलाएं।
राजस्थान SET फाइनल आंसर की 2026 डाउनलोड लिंक
कोटा विश्वविद्यालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट uok.ac.in पर फाइनल आंसर-की उपलब्ध करा दी है। लिखित एग्जाम में शामिल हुए छात्र अब नीचे दिए गए इस डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके सब्जेक्ट-वाइज राजस्थान एसईटी फाइनल आंसर-की 2026 देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
|
राजस्थान SET 2026 की फाइनल आंसर-की
एक्सपेक्टेड स्कोर की गणना कैसे करें?
राजस्थान एसईटी एग्जाम के पैटर्न के अनुसार अपने मार्क्स का आकलन करना बेहद आसान है:
- पेपर पैटर्न: एग्जाम में कुल दो पेपर होते हैं जैसे पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें सभी क्वश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होते हैं।
- मार्क्स योजना: हर सही आंसर के लिए 2 मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं।
- नेगेटिव मार्किंग: इस एग्जाम में कोई नकारात्मक मार्क्स (No Negative Marking) नहीं है, इसलिए छात्र बिना किसी डर के सभी अटेम्प्ट किए गए क्वश्न के आधार पर अपने कुल एक्सपेक्टेड मार्क्स को कैलकुलेशन कर सकते हैं।
यहां भी पढ़े: SWAYAM July 2026 Semester Exam: एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए विंडो हुई ओपन, लास्ट डेट - 7 नवंबर 2026
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.