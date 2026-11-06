Govardhan Pooja 2026: 9 या 10 नवंबर कब है गोवर्धन पूजा, यहां जानें सही तारीख और समय

हिंदू धर्म में गोवर्धन का पर्व विशेष महत्त्व रखता है। यह पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है। इस दिन गाय के गोबर से भगवान श्रीकृष्ण की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। साथ ही भक्तों द्वारा अन्नकूट तैयार किया जाता है। लेकिन, इस बार दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा को लेकर लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। कई लोगों में यह दुविधा है कि यह पर्व 9 नवंबर को है या फिर 10 नवंबर को है। ऐसे में अपने इस लेख में हम इस पर्व की सही तारीख और समय के बारे में जानेंगे।

कब है गोवर्धन पूजा

अब हम यह जान लेते हैं कि गोवर्धन पूजा कब है। आपको बता दें कि गोवर्धन का पर्व हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि को मनाया जाता है। ऐसे में इस बार यानि कि साल 2026 में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर शुरू हो रही है, जो कि 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे खत्म होगी। ऐसे में यदि उदया तिथि को देखें, तो गोवर्धन का पर्व 10 नवंबर, 2026 यानि मंगलवार को मनाया जाएगा।