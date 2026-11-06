CBSE Date Sheet 2027 OUT: सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
CBSE 10th, 12th Date Sheet 2027 OUT: छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट 2027 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर डेट शीट का PDF लिंक उपलब्ध है।
CBSE 10th, 12th Date Sheet 2027 OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2027 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक, दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। बोर्ड ने छात्रों को विषयवार परीक्षा की तारीखों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। CBSE के अनुसार, कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 9 मार्च 2027 तक चलेंगी। वहीं, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 9 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएंगी।
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CBSE Class 10th Date Sheet 2027: सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल
CBSE कक्षा 10 डेट शीट 2027 में सभी विषयों की परीक्षा की तारीख दी गई है। इसमें Mathematics, Science, English, Hindi और Social Science जैसे मुख्य विषय शामिल होंगे। छात्र नीचे दी गई तालिका में CBSE कक्षा 10 की परीक्षा का विषय-वार कार्यक्रम देख सकते हैं।
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तिथि और दिन
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समय
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विषय कोड
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विषय का नाम
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16 फरवरी 2027 (मंगलवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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049
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पेंटिंग (Painting)
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17 फरवरी 2027 (बुधवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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041
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गणित मानक (Mathematics Standard)
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17 फरवरी 2027 (बुधवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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241
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गणित बेसिक (Mathematics Basic)
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18 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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404
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ऑटोमोटिव
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18 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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405
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फाइनेंशियल मार्केट्स का परिचय
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18 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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407
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ब्यूटी एंड वेलनेस
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18 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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409
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फूड प्रोडक्शन
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18 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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415
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मल्टी-मीडिया
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18 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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416
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मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स
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18 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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419
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डेटा साइंस
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19 फरवरी 2027 (शुक्रवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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064
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गृह विज्ञान (Home Science)
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20 फरवरी 2027 (शनिवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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154
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एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस
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20 फरवरी 2027 (शनिवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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303
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उर्दू कोर्स-बी
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22 फरवरी 2027 (सोमवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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086
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विज्ञान (Science)
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23 फरवरी 2027 (मंगलवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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406
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पर्यटन का परिचय (Introduction to Tourism)
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24 फरवरी 2027 (बुधवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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165
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कंप्यूटर एप्लीकेशंस
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24 फरवरी 2027 (बुधवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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402
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सूचना प्रौद्योगिकी (IT)
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24 फरवरी 2027 (बुधवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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417
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
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25 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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401
|
रिटेल
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25 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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403
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सुरक्षा (Security)
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25 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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408
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कृषि (Agriculture)
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25 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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410
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फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस
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25 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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411
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बैंकिंग एवं बीमा
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25 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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412
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मार्केटिंग एवं सेल्स
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25 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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413
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हेल्थ केयर
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25 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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414
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परिधान (Apparel)
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25 फरवरी 2027 (गुरुवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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420
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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर
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25 फरवरी 2027 (गुरुवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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421
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फाउंडेशन स्किल फॉर साइंसेज
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25 फरवरी 2027 (गुरुवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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422
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डिजाइन थिंकिंग एवं इनोवेशन
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26 फरवरी 2027 (शुक्रवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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101
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अंग्रेजी (कम्युनिकेटिव)
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26 फरवरी 2027 (शुक्रवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
184
|
अंग्रेजी (भाषा एवं साहित्य)
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27 फरवरी 2027 (शनिवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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008
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सिंधी
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27 फरवरी 2027 (शनिवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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012
|
मलयालम
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27 फरवरी 2027 (शनिवार)
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सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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013
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ओडिया
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27 फरवरी 2027 (शनिवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
014
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असमिया
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27 फरवरी 2027 (शनिवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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015
|
कन्नड़
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27 फरवरी 2027 (शनिवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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024
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नेपाली
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27 फरवरी 2027 (शनिवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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091
|
कोकबोरोक
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27 फरवरी 2027 (शनिवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
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418
|
शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक (Physical Activity Trainer)
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01 मार्च 2027 (सोमवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
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016
|
अरबी
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01 मार्च 2027 (सोमवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
119
|
संस्कृत (कम्युनिकेटिव)
|
01 मार्च 2027 (सोमवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
122
|
संस्कृत
|
01 मार्च 2027 (सोमवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
131
|
राई
|
01 मार्च 2027 (सोमवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
132
|
गुरुंग
|
01 मार्च 2027 (सोमवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
133
|
तामांग
|
01 मार्च 2027 (सोमवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
134
|
शेरपा
|
03 मार्च 2027 (बुधवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
002
|
हिंदी कोर्स-ए
|
03 मार्च 2027 (बुधवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
085
|
हिंदी कोर्स-बी
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04 मार्च 2027 (गुरुवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
003
|
उर्दू कोर्स-ए
|
04 मार्च 2027 (गुरुवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
004
|
पंजाबी
|
04 मार्च 2027 (गुरुवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
005
|
बंगाली
|
04 मार्च 2027 (गुरुवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
006
|
तमिल
|
04 मार्च 2027 (गुरुवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
009
|
मराठी
|
04 मार्च 2027 (गुरुवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
010
|
गुजराती
|
04 मार्च 2027 (गुरुवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
011
|
मणिपुरी
|
04 मार्च 2027 (गुरुवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
089
|
तेलुगु-तेलंगाना
|
05 मार्च 2027 (शुक्रवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
007
|
तेलुगु
|
05 मार्च 2027 (शुक्रवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
021
|
रूसी
|
05 मार्च 2027 (शुक्रवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
023
|
फारसी
|
05 मार्च 2027 (शुक्रवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
025
|
लिंबू
|
05 मार्च 2027 (शुक्रवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
026
|
लेप्चा
|
05 मार्च 2027 (शुक्रवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
|
031
|
कर्नाटक संगीत (गायन)
|
05 मार्च 2027 (शुक्रवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
|
032
|
कर्नाटक संगीत (स्वर वाद्य)
|
05 मार्च 2027 (शुक्रवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
|
033
|
कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य)
|
05 मार्च 2027 (शुक्रवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
|
034
|
हिंदुस्तानी संगीत (गायन)
|
05 मार्च 2027 (शुक्रवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
|
035
|
हिंदुस्तानी संगीत (स्वर वाद्य)
|
05 मार्च 2027 (शुक्रवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 12:30
|
036
|
हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य)
|
06 मार्च 2027 (शनिवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
018
|
फ्रेंच
|
08 मार्च 2027 (सोमवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
087
|
सामाजिक विज्ञान (Social Science)
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
017
|
तिब्बती
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
020
|
जर्मन
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
076
|
राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
088
|
भोटी
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
092
|
बोडो
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
093
|
तांगखुल
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
094
|
जापानी
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
095
|
भूटिया
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
096
|
स्पैनिश
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
097
|
कश्मीरी
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
098
|
मिजो
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
099
|
बहासा मेलायु
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
136
|
थाई
|
09 मार्च 2027 (मंगलवार)
|
सुबह 10:30 – दोपहर 01:30
|
254
|
एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी
CBSE Class 12th Date Sheet 2027: सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल
CBSE 12वीं डेट शीट 2027 में सभी विषयों की परीक्षा की तिथि और समय दिए गए हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स जैसे मुख्य विषय शामिल हैं। छात्र नीचे दी तालिका में सब्जेक्ट-वाइज एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं।
|
तिथि और दिन
|
समय
|
विषय कोड
|
विषय का नाम
|
16 फरवरी (मंगलवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
042
|
भौतिक विज्ञान (Physics)
|
17 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
046
|
इंजीनियरिंग ग्राफिक्स
|
17 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
057
|
भरतनाट्यम (नृत्य)
|
17 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
058
|
कुचिपुड़ी (नृत्य)
|
17 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
059
|
ओडिसी (नृत्य)
|
17 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
060
|
मणिपुरी (नृत्य)
|
17 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
061
|
कथकली (नृत्य)
|
17 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
078
|
ब्यूटी एंड वेलनेस
|
17 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
816
|
हॉर्टिकल्चर (बागवानी)
|
17 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
823
|
कॉस्ट एकाउंटिंग
|
18 फरवरी (गुरुवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
048
|
शारीरिक शिक्षा (Physical Education)
|
19 फरवरी (शुक्रवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
045
|
जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology)
|
19 फरवरी (शुक्रवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
066
|
उद्यमिता (Entrepreneurship)
|
19 फरवरी (शुक्रवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
825
|
शॉर्टहैंड (अंग्रेजी)
|
19 फरवरी (शुक्रवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
826
|
शॉर्टहैंड (हिंदी)
|
19 फरवरी (शुक्रवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
846
|
लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट
|
20 फरवरी (शनिवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
819
|
इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी
|
20 फरवरी (शनिवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
835
|
मास मीडिया स्टडीज
|
20 फरवरी (शनिवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
848
|
डिजाइन थिंकिंग एवं इनोवेशन
|
22 फरवरी (सोमवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
076
|
राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)
|
22 फरवरी (सोमवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
804
|
ऑटोमोटिव
|
22 फरवरी (सोमवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
837
|
फैशन स्टडीज
|
23 फरवरी (मंगलवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
055
|
लेखाशास्त्र (Accountancy)
|
24 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
049
|
पेंटिंग
|
24 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
050
|
ग्राफिक्स
|
24 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
051
|
मूर्तिकला (Sculpture)
|
24 फरवरी (बुधवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
052
|
व्यावहारिक कला (कमर्शियल आर्ट)
|
25 फरवरी (गुरुवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
029
|
भूगोल (Geography)
|
26 फरवरी (शुक्रवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
824
|
कार्यालय प्रक्रियाएं एवं अभ्यास
|
26 फरवरी (शुक्रवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
836
|
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
|
26 फरवरी (शुक्रवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
842
|
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन
|
27 फरवरी (शनिवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
043
|
रसायन विज्ञान (Chemistry)
|
01 मार्च (सोमवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
003
|
उर्दू ऐच्छिक (Elective)
|
01 मार्च (सोमवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
022
|
संस्कृत ऐच्छिक (Elective)
|
01 मार्च (सोमवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
031
|
कर्नाटक संगीत गायन
|
01 मार्च (सोमवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
032
|
कर्नाटक संगीत स्वर वाद्य
|
01 मार्च (सोमवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
033
|
कर्नाटक संगीत ताल वाद्य (मृदंगम)
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01 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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038
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उर्दू कोर
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01 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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814
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बीमा (Insurance)
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01 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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818
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भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी
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01 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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834
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खाद्य पोषण एवं आहारिकी
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02 मार्च (मंगलवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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037
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मनोविज्ञान (Psychology)
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03 मार्च (बुधवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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104–126, 189–198
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क्षेत्रीय एवं विदेशी भाषाएं
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04 मार्च (गुरुवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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810
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फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस
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04 मार्च (गुरुवार)
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10:30 AM–12:30 PM
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841
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योग
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04 मार्च (गुरुवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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847
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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर
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05 मार्च (शुक्रवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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001
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अंग्रेजी ऐच्छिक (Elective)
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05 मार्च (शुक्रवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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301
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अंग्रेजी कोर
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06 मार्च (शनिवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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809
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फूड प्रोडक्शन
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06 मार्च (शनिवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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813
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हेल्थ केयर
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06 मार्च (शनिवार)
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10:30 AM–12:30 PM
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830
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डिजाइन
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08 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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806
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पर्यटन (Tourism)
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08 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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827
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एयर कंडीशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन
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09 मार्च (मंगलवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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041
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गणित (Mathematics)
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09 मार्च (मंगलवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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241
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अनुप्रयुक्त गणित (Applied Mathematics)
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11 मार्च (गुरुवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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064
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गृह विज्ञान (Home Science)
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12 मार्च (शुक्रवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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817
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टाइपोग्राफी एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन
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13 मार्च (शनिवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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002
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हिंदी ऐच्छिक (Elective)
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13 मार्च (शनिवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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302
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हिंदी कोर
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15 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–12:30 PM
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034
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हिंदुस्तानी संगीत गायन
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15 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–12:30 PM
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035
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हिंदुस्तानी संगीत स्वर वाद्य
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15 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–12:30 PM
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036
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हिंदुस्तानी संगीत ताल वाद्य
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16 मार्च (मंगलवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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030
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अर्थशास्त्र (Economics)
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17 मार्च (बुधवार)
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10:30 AM–12:30 PM
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845
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शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक
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18 मार्च (गुरुवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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812
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मार्केटिंग
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19 मार्च (शुक्रवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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028
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राजनीति विज्ञान (Political Science)
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20 मार्च (शनिवार)
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10:30 AM–12:30 PM
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843
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
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22 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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073
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नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेज ऑफ इंडिया
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22 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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188
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भोटी
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22 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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191
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कोकबोरोक
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22 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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811
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बैंकिंग
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22 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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820
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इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी
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24 मार्च (बुधवार)
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10:30 AM–12:30 PM
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056
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कथक (नृत्य)
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25 मार्च (गुरुवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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044
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जीव विज्ञान (Biology)
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27 मार्च (शनिवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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027
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इतिहास (History)
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29 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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805
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वित्तीय बाजार प्रबंधन
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29 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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808
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कृषि
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29 मार्च (सोमवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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828
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चिकित्सा निदान (Medical Diagnostics)
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29 मार्च (सोमवार)
|
10:30 AM–1:30 PM
|
831
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सेल्समैनशिप
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30 मार्च (मंगलवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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039
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समाजशास्त्र (Sociology)
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31 मार्च (बुधवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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065
|
इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज
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31 मार्च (बुधवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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083
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कंप्यूटर साइंस
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31 मार्च (बुधवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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802
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सूचना प्रौद्योगिकी (IT)
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01 अप्रैल (गुरुवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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054
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व्यावसायिक अध्ययन (Business Studies)
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01 अप्रैल (गुरुवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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833
|
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
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06 अप्रैल (मंगलवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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322
|
संस्कृत कोर
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06 अप्रैल (मंगलवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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822
|
कराधान (Taxation)
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07 अप्रैल (बुधवार)
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10:30 AM–12:30 PM
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821
|
मल्टी-मीडिया
|
07 अप्रैल (बुधवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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829
|
टेक्सटाइल डिजाइन
|
07 अप्रैल (बुधवार)
|
10:30 AM–12:30 PM
|
844
|
डेटा साइंस
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08 अप्रैल (गुरुवार)
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10:30 AM–1:30 PM
|
074
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लीगल स्टडीज
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09 अप्रैल (शुक्रवार)
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10:30 AM–1:30 PM
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801
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रिटेल
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09 अप्रैल (शुक्रवार)
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10:30 AM–1:30 PM
|
803
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वेब एप्लीकेशन
83 विषयों में 10वीं और 121 विषयों में 12वीं की परीक्षा
इस साल 10वीं के छात्र 83 विषयों और 12वीं के छात्र 121 विषयों की परीक्षा देंगे। सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। CBSE ने डेटशीट बनाते समय 40,000 से ज्यादा विषयों का ध्यान रखा है, ताकि किसी छात्र के दो विषयों की परीक्षा एक ही दिन न हो।
जनवरी से शुरू होंगे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट
CBSE की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी 2027 से शुरू किए जाएंगे। वहीं, विंटर-बाउंड स्कूलों में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 के बीच पूरी की जाएगी।
CBSE Board Exam Timetable 2027 कैसे डाउनलोड करें?
छात्र अपनी विषयवार परीक्षा की तारीख देखने के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। डेटशीट डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:
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सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर Examination या Latest Updates सेक्शन खोलें।
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CBSE Class 10 और Class 12 Board Exam 2027 Date Sheet के लिंक पर क्लिक करें।
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आपकी स्क्रीन पर परीक्षा का पूरा शेड्यूल खुल जाएगा।
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डेटशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.