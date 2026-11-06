CBSE Date Sheet 2027 OUT: सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

तिथि और दिन समय विषय कोड विषय का नाम

16 फरवरी 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 049 पेंटिंग (Painting)

17 फरवरी 2027 (बुधवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 041 गणित मानक (Mathematics Standard)

17 फरवरी 2027 (बुधवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 241 गणित बेसिक (Mathematics Basic)

18 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 404 ऑटोमोटिव

18 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 405 फाइनेंशियल मार्केट्स का परिचय

18 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 407 ब्यूटी एंड वेलनेस

18 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 409 फूड प्रोडक्शन

18 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 415 मल्टी-मीडिया

18 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 416 मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स

18 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 419 डेटा साइंस

19 फरवरी 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 064 गृह विज्ञान (Home Science)

20 फरवरी 2027 (शनिवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 154 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस

20 फरवरी 2027 (शनिवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 303 उर्दू कोर्स-बी

22 फरवरी 2027 (सोमवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 086 विज्ञान (Science)

23 फरवरी 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 406 पर्यटन का परिचय (Introduction to Tourism)

24 फरवरी 2027 (बुधवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 165 कंप्यूटर एप्लीकेशंस

24 फरवरी 2027 (बुधवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 402 सूचना प्रौद्योगिकी (IT)

24 फरवरी 2027 (बुधवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 417 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

25 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 401 रिटेल

25 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 403 सुरक्षा (Security)

25 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 408 कृषि (Agriculture)

25 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 410 फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस

25 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 411 बैंकिंग एवं बीमा

25 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 412 मार्केटिंग एवं सेल्स

25 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 413 हेल्थ केयर

25 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 414 परिधान (Apparel)

25 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 420 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर

25 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 421 फाउंडेशन स्किल फॉर साइंसेज

25 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 422 डिजाइन थिंकिंग एवं इनोवेशन

26 फरवरी 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 101 अंग्रेजी (कम्युनिकेटिव)

26 फरवरी 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 184 अंग्रेजी (भाषा एवं साहित्य)

27 फरवरी 2027 (शनिवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 008 सिंधी

27 फरवरी 2027 (शनिवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 012 मलयालम

27 फरवरी 2027 (शनिवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 013 ओडिया

27 फरवरी 2027 (शनिवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 014 असमिया

27 फरवरी 2027 (शनिवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 015 कन्नड़

27 फरवरी 2027 (शनिवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 024 नेपाली

27 फरवरी 2027 (शनिवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 091 कोकबोरोक

27 फरवरी 2027 (शनिवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 418 शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक (Physical Activity Trainer)

01 मार्च 2027 (सोमवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 016 अरबी

01 मार्च 2027 (सोमवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 119 संस्कृत (कम्युनिकेटिव)

01 मार्च 2027 (सोमवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 122 संस्कृत

01 मार्च 2027 (सोमवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 131 राई

01 मार्च 2027 (सोमवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 132 गुरुंग

01 मार्च 2027 (सोमवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 133 तामांग

01 मार्च 2027 (सोमवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 134 शेरपा

03 मार्च 2027 (बुधवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 002 हिंदी कोर्स-ए

03 मार्च 2027 (बुधवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 085 हिंदी कोर्स-बी

04 मार्च 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 003 उर्दू कोर्स-ए

04 मार्च 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 004 पंजाबी

04 मार्च 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 005 बंगाली

04 मार्च 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 006 तमिल

04 मार्च 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 009 मराठी

04 मार्च 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 010 गुजराती

04 मार्च 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 011 मणिपुरी

04 मार्च 2027 (गुरुवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 089 तेलुगु-तेलंगाना

05 मार्च 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 007 तेलुगु

05 मार्च 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 021 रूसी

05 मार्च 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 023 फारसी

05 मार्च 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 025 लिंबू

05 मार्च 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 026 लेप्चा

05 मार्च 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 031 कर्नाटक संगीत (गायन)

05 मार्च 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 032 कर्नाटक संगीत (स्वर वाद्य)

05 मार्च 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 033 कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य)

05 मार्च 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 034 हिंदुस्तानी संगीत (गायन)

05 मार्च 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 035 हिंदुस्तानी संगीत (स्वर वाद्य)

05 मार्च 2027 (शुक्रवार) सुबह 10:30 – दोपहर 12:30 036 हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य)

06 मार्च 2027 (शनिवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 018 फ्रेंच

08 मार्च 2027 (सोमवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 087 सामाजिक विज्ञान (Social Science)

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 017 तिब्बती

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 020 जर्मन

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 076 राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 088 भोटी

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 092 बोडो

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 093 तांगखुल

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 094 जापानी

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 095 भूटिया

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 096 स्पैनिश

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 097 कश्मीरी

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 098 मिजो

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 099 बहासा मेलायु

09 मार्च 2027 (मंगलवार) सुबह 10:30 – दोपहर 01:30 136 थाई