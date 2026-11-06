CBSE Date Sheet 2027
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CBSE Date Sheet 2027 OUT: सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

By Vijay Pratap Singh
Last Updated: Nov 6, 2026, 19:54 IST

CBSE 10th, 12th Date Sheet 2027 OUT: छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट 2027 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर डेट शीट का PDF लिंक उपलब्ध है।

CBSE 10th, 12th Date Sheet 2027 डाउनलोड करें।
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CBSE 10th, 12th Date Sheet 2027 OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2027 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक, दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। बोर्ड ने छात्रों को विषयवार परीक्षा की तारीखों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। CBSE के अनुसार, कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 9 मार्च 2027 तक चलेंगी। वहीं, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 9 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएंगी।

यहां क्लिक करें:- CBSE 10th, 12th Exam Date Sheet 2026 PDF

CBSE Class 10th Date Sheet 2027: सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल

CBSE कक्षा 10 डेट शीट 2027 में सभी विषयों की परीक्षा की तारीख दी गई है। इसमें Mathematics, Science, English, Hindi और Social Science जैसे मुख्य विषय शामिल होंगे। छात्र नीचे दी गई तालिका में CBSE कक्षा 10 की परीक्षा का विषय-वार कार्यक्रम देख सकते हैं।

तिथि और दिन

समय

विषय कोड

विषय का नाम

16 फरवरी 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

049

पेंटिंग (Painting)

17 फरवरी 2027 (बुधवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

041

गणित मानक (Mathematics Standard)

17 फरवरी 2027 (बुधवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

241

गणित बेसिक (Mathematics Basic)

18 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

404

ऑटोमोटिव

18 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

405

फाइनेंशियल मार्केट्स का परिचय

18 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

407

ब्यूटी एंड वेलनेस

18 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

409

फूड प्रोडक्शन

18 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

415

मल्टी-मीडिया

18 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

416

मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स

18 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

419

डेटा साइंस

19 फरवरी 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

064

गृह विज्ञान (Home Science)

20 फरवरी 2027 (शनिवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

154

एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस

20 फरवरी 2027 (शनिवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

303

उर्दू कोर्स-बी

22 फरवरी 2027 (सोमवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

086

विज्ञान (Science)

23 फरवरी 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

406

पर्यटन का परिचय (Introduction to Tourism)

24 फरवरी 2027 (बुधवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

165

कंप्यूटर एप्लीकेशंस

24 फरवरी 2027 (बुधवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

402

सूचना प्रौद्योगिकी (IT)

24 फरवरी 2027 (बुधवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

417

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

25 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

401

रिटेल

25 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

403

सुरक्षा (Security)

25 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

408

कृषि (Agriculture)

25 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

410

फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस

25 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

411

बैंकिंग एवं बीमा

25 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

412

मार्केटिंग एवं सेल्स

25 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

413

हेल्थ केयर

25 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

414

परिधान (Apparel)

25 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

420

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर

25 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

421

फाउंडेशन स्किल फॉर साइंसेज

25 फरवरी 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

422

डिजाइन थिंकिंग एवं इनोवेशन

26 फरवरी 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

101

अंग्रेजी (कम्युनिकेटिव)

26 फरवरी 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

184

अंग्रेजी (भाषा एवं साहित्य)

27 फरवरी 2027 (शनिवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

008

सिंधी

27 फरवरी 2027 (शनिवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

012

मलयालम

27 फरवरी 2027 (शनिवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

013

ओडिया

27 फरवरी 2027 (शनिवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

014

असमिया

27 फरवरी 2027 (शनिवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

015

कन्नड़

27 फरवरी 2027 (शनिवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

024

नेपाली

27 फरवरी 2027 (शनिवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

091

कोकबोरोक

27 फरवरी 2027 (शनिवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

418

शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक (Physical Activity Trainer)

01 मार्च 2027 (सोमवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

016

अरबी

01 मार्च 2027 (सोमवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

119

संस्कृत (कम्युनिकेटिव)

01 मार्च 2027 (सोमवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

122

संस्कृत

01 मार्च 2027 (सोमवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

131

राई

01 मार्च 2027 (सोमवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

132

गुरुंग

01 मार्च 2027 (सोमवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

133

तामांग

01 मार्च 2027 (सोमवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

134

शेरपा

03 मार्च 2027 (बुधवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

002

हिंदी कोर्स-ए

03 मार्च 2027 (बुधवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

085

हिंदी कोर्स-बी

04 मार्च 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

003

उर्दू कोर्स-ए

04 मार्च 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

004

पंजाबी

04 मार्च 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

005

बंगाली

04 मार्च 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

006

तमिल

04 मार्च 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

009

मराठी

04 मार्च 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

010

गुजराती

04 मार्च 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

011

मणिपुरी

04 मार्च 2027 (गुरुवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

089

तेलुगु-तेलंगाना

05 मार्च 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

007

तेलुगु

05 मार्च 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

021

रूसी

05 मार्च 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

023

फारसी

05 मार्च 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

025

लिंबू

05 मार्च 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

026

लेप्चा

05 मार्च 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

031

कर्नाटक संगीत (गायन)

05 मार्च 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

032

कर्नाटक संगीत (स्वर वाद्य)

05 मार्च 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

033

कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य)

05 मार्च 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

034

हिंदुस्तानी संगीत (गायन)

05 मार्च 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

035

हिंदुस्तानी संगीत (स्वर वाद्य)

05 मार्च 2027 (शुक्रवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 12:30

036

हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य)

06 मार्च 2027 (शनिवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

018

फ्रेंच

08 मार्च 2027 (सोमवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

087

सामाजिक विज्ञान (Social Science)

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

017

तिब्बती

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

020

जर्मन

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

076

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

088

भोटी

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

092

बोडो

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

093

तांगखुल

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

094

जापानी

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

095

भूटिया

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

096

स्पैनिश

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

097

कश्मीरी

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

098

मिजो

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

099

बहासा मेलायु

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

136

थाई

09 मार्च 2027 (मंगलवार)

सुबह 10:30 – दोपहर 01:30

254

एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी

CBSE Class 12th Date Sheet 2027: सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल

CBSE 12वीं डेट शीट 2027 में सभी विषयों की परीक्षा की तिथि और समय दिए गए हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स जैसे मुख्य विषय शामिल हैं। छात्र नीचे दी तालिका में सब्जेक्ट-वाइज एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं। 

तिथि और दिन

समय

विषय कोड

विषय का नाम

16 फरवरी (मंगलवार)

10:30 AM–1:30 PM

042

भौतिक विज्ञान (Physics)

17 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–1:30 PM

046

इंजीनियरिंग ग्राफिक्स

17 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

057

भरतनाट्यम (नृत्य)

17 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

058

कुचिपुड़ी (नृत्य)

17 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

059

ओडिसी (नृत्य)

17 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

060

मणिपुरी (नृत्य)

17 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

061

कथकली (नृत्य)

17 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–1:30 PM

078

ब्यूटी एंड वेलनेस

17 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–1:30 PM

816

हॉर्टिकल्चर (बागवानी)

17 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–1:30 PM

823

कॉस्ट एकाउंटिंग

18 फरवरी (गुरुवार)

10:30 AM–1:30 PM

048

शारीरिक शिक्षा (Physical Education)

19 फरवरी (शुक्रवार)

10:30 AM–1:30 PM

045

जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology)

19 फरवरी (शुक्रवार)

10:30 AM–1:30 PM

066

उद्यमिता (Entrepreneurship)

19 फरवरी (शुक्रवार)

10:30 AM–12:30 PM

825

शॉर्टहैंड (अंग्रेजी)

19 फरवरी (शुक्रवार)

10:30 AM–12:30 PM

826

शॉर्टहैंड (हिंदी)

19 फरवरी (शुक्रवार)

10:30 AM–1:30 PM

846

लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट

20 फरवरी (शनिवार)

10:30 AM–1:30 PM

819

इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी

20 फरवरी (शनिवार)

10:30 AM–1:30 PM

835

मास मीडिया स्टडीज

20 फरवरी (शनिवार)

10:30 AM–12:30 PM

848

डिजाइन थिंकिंग एवं इनोवेशन

22 फरवरी (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

076

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

22 फरवरी (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

804

ऑटोमोटिव

22 फरवरी (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

837

फैशन स्टडीज

23 फरवरी (मंगलवार)

10:30 AM–1:30 PM

055

लेखाशास्त्र (Accountancy)

24 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

049

पेंटिंग

24 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

050

ग्राफिक्स

24 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

051

मूर्तिकला (Sculpture)

24 फरवरी (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

052

व्यावहारिक कला (कमर्शियल आर्ट)

25 फरवरी (गुरुवार)

10:30 AM–1:30 PM

029

भूगोल (Geography)

26 फरवरी (शुक्रवार)

10:30 AM–1:30 PM

824

कार्यालय प्रक्रियाएं एवं अभ्यास

26 फरवरी (शुक्रवार)

10:30 AM–1:30 PM

836

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

26 फरवरी (शुक्रवार)

10:30 AM–12:30 PM

842

अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन

27 फरवरी (शनिवार)

10:30 AM–1:30 PM

043

रसायन विज्ञान (Chemistry)

01 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

003

उर्दू ऐच्छिक (Elective)

01 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

022

संस्कृत ऐच्छिक (Elective)

01 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–12:30 PM

031

कर्नाटक संगीत गायन

01 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–12:30 PM

032

कर्नाटक संगीत स्वर वाद्य

01 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–12:30 PM

033

कर्नाटक संगीत ताल वाद्य (मृदंगम)

01 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

038

उर्दू कोर

01 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

814

बीमा (Insurance)

01 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

818

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी

01 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

834

खाद्य पोषण एवं आहारिकी

02 मार्च (मंगलवार)

10:30 AM–1:30 PM

037

मनोविज्ञान (Psychology)

03 मार्च (बुधवार)

10:30 AM–1:30 PM

104–126, 189–198

क्षेत्रीय एवं विदेशी भाषाएं

04 मार्च (गुरुवार)

10:30 AM–1:30 PM

810

फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस

04 मार्च (गुरुवार)

10:30 AM–12:30 PM

841

योग

04 मार्च (गुरुवार)

10:30 AM–1:30 PM

847

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर

05 मार्च (शुक्रवार)

10:30 AM–1:30 PM

001

अंग्रेजी ऐच्छिक (Elective)

05 मार्च (शुक्रवार)

10:30 AM–1:30 PM

301

अंग्रेजी कोर

06 मार्च (शनिवार)

10:30 AM–1:30 PM

809

फूड प्रोडक्शन

06 मार्च (शनिवार)

10:30 AM–1:30 PM

813

हेल्थ केयर

06 मार्च (शनिवार)

10:30 AM–12:30 PM

830

डिजाइन

08 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

806

पर्यटन (Tourism)

08 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

827

एयर कंडीशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन

09 मार्च (मंगलवार)

10:30 AM–1:30 PM

041

गणित (Mathematics)

09 मार्च (मंगलवार)

10:30 AM–1:30 PM

241

अनुप्रयुक्त गणित (Applied Mathematics)

11 मार्च (गुरुवार)

10:30 AM–1:30 PM

064

गृह विज्ञान (Home Science)

12 मार्च (शुक्रवार)

10:30 AM–1:30 PM

817

टाइपोग्राफी एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन

13 मार्च (शनिवार)

10:30 AM–1:30 PM

002

हिंदी ऐच्छिक (Elective)

13 मार्च (शनिवार)

10:30 AM–1:30 PM

302

हिंदी कोर

15 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–12:30 PM

034

हिंदुस्तानी संगीत गायन

15 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–12:30 PM

035

हिंदुस्तानी संगीत स्वर वाद्य

15 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–12:30 PM

036

हिंदुस्तानी संगीत ताल वाद्य

16 मार्च (मंगलवार)

10:30 AM–1:30 PM

030

अर्थशास्त्र (Economics)

17 मार्च (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

845

शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक

18 मार्च (गुरुवार)

10:30 AM–1:30 PM

812

मार्केटिंग

19 मार्च (शुक्रवार)

10:30 AM–1:30 PM

028

राजनीति विज्ञान (Political Science)

20 मार्च (शनिवार)

10:30 AM–12:30 PM

843

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

22 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

073

नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेज ऑफ इंडिया

22 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

188

भोटी

22 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

191

कोकबोरोक

22 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

811

बैंकिंग

22 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

820

इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी

24 मार्च (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

056

कथक (नृत्य)

25 मार्च (गुरुवार)

10:30 AM–1:30 PM

044

जीव विज्ञान (Biology)

27 मार्च (शनिवार)

10:30 AM–1:30 PM

027

इतिहास (History)

29 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

805

वित्तीय बाजार प्रबंधन

29 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

808

कृषि

29 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

828

चिकित्सा निदान (Medical Diagnostics)

29 मार्च (सोमवार)

10:30 AM–1:30 PM

831

सेल्समैनशिप

30 मार्च (मंगलवार)

10:30 AM–1:30 PM

039

समाजशास्त्र (Sociology)

31 मार्च (बुधवार)

10:30 AM–1:30 PM

065

इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज

31 मार्च (बुधवार)

10:30 AM–1:30 PM

083

कंप्यूटर साइंस

31 मार्च (बुधवार)

10:30 AM–1:30 PM

802

सूचना प्रौद्योगिकी (IT)

01 अप्रैल (गुरुवार)

10:30 AM–1:30 PM

054

व्यावसायिक अध्ययन (Business Studies)

01 अप्रैल (गुरुवार)

10:30 AM–1:30 PM

833

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन

06 अप्रैल (मंगलवार)

10:30 AM–1:30 PM

322

संस्कृत कोर

06 अप्रैल (मंगलवार)

10:30 AM–1:30 PM

822

कराधान (Taxation)

07 अप्रैल (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

821

मल्टी-मीडिया

07 अप्रैल (बुधवार)

10:30 AM–1:30 PM

829

टेक्सटाइल डिजाइन

07 अप्रैल (बुधवार)

10:30 AM–12:30 PM

844

डेटा साइंस

08 अप्रैल (गुरुवार)

10:30 AM–1:30 PM

074

लीगल स्टडीज

09 अप्रैल (शुक्रवार)

10:30 AM–1:30 PM

801

रिटेल

09 अप्रैल (शुक्रवार)

10:30 AM–1:30 PM

803

वेब एप्लीकेशन

83 विषयों में 10वीं और 121 विषयों में 12वीं की परीक्षा

इस साल 10वीं के छात्र 83 विषयों और 12वीं के छात्र 121 विषयों की परीक्षा देंगे। सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। CBSE ने डेटशीट बनाते समय 40,000 से ज्यादा विषयों का ध्यान रखा है, ताकि किसी छात्र के दो विषयों की परीक्षा एक ही दिन न हो।

जनवरी से शुरू होंगे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट

CBSE की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी 2027 से शुरू किए जाएंगे। वहीं, विंटर-बाउंड स्कूलों में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 के बीच पूरी की जाएगी।

CBSE Board Exam Timetable 2027 कैसे डाउनलोड करें?

छात्र अपनी विषयवार परीक्षा की तारीख देखने के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। डेटशीट डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर Examination या Latest Updates सेक्शन खोलें।

  3. CBSE Class 10 और Class 12 Board Exam 2027 Date Sheet के लिंक पर क्लिक करें।

  4. आपकी स्क्रीन पर परीक्षा का पूरा शेड्यूल खुल जाएगा।

  5. डेटशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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First Published: Nov 6, 2026, 19:27 IST
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