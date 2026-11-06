CG Group 2 Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ ग्रुप 2 के विभिन्न पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, डायरेक्ट लिंक से आवेदन करें
CG Group 2 Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ ग्रुप 2 के 1710 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से शुरू कर दिए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
CG Group 2 Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ग्रुप 2 भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के तहत विभिन्न विभागों में कुल 1710 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती में अलग-अलग प्रकार के पद शामिल हैं, जिनके लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।
CG Group 2 Recruitment 2026: ऑनलाइन आवेदन लिंक
छत्तीसगढ़ ग्रुप 2 भर्ती के अंतर्गत विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती में पदों की संख्या, विभागवार रिक्तियां और आवश्यक योग्यताएं आधिकारिक अधिसूचना में दी जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले पद के अनुसार पात्रता की जांच कर लें।
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छत्तीसगढ़ ग्रुप 2 भर्ती 2026
CG Group 2 Eligibility Criteria 2026: शैक्षणिक योग्यता
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता संबंधित पद के अनुसार निर्धारित की जाएगी। कुछ पदों के लिए 12वीं पास, जबकि अन्य पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आवश्यक हो सकती है। तकनीकी पदों के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री भी मांगी जा सकती है।
CG Group 2 Age Limit 2026: आयु सीमा
उम्मीदवारों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा भर्ती के आधिकारिक नियमों के अनुसार होगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। आयु की गणना के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि नोटिफिकेशन में देखनी होगी।
CG Group 2 Selection Process: चयन प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ ग्रुप 2 भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि, प्रत्येक पद के लिए चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को संबंधित पद का परीक्षा पैटर्न और सिलेबस जरूर देखना चाहिए।
CG Group 2 Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
1. सबसे पहले छत्तीसगढ़ भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. CG Group 2 Recruitment 2026 के नोटिफिकेशन को खोलें।
3. आवेदन से पहले पात्रता और दिशा-निर्देश पढ़ें।
4. ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें।
5. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।
6. आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
7. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
8. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.