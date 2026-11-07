UP Assistant Professor Exam Date 2026 Out: यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम नोटिस जारी, एडमिट कार्ड सहित डिटेल्स देखें

UP Assistant Professor Exam Date 2026 Out: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2026 का नोटिस जारी कर दिया गया है। जारी सूचना के अनुसार, परीक्षा का आयोजन 19 और 20 नवंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दोनों दिन दो-दो शिफ्ट में आयोजित होगी। एग्जाम उत्तर प्रदेश के 6 मंडल मुख्यालयों (आगरा, मेरठ, गोरखपुर, और वाराणसी) में किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए अब अंतिम समय मिल गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। UP Assistant Professor Exam Date 2026: परीक्षा शेड्यूल यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथियों पर ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा दो दिनों तक चलेगी और प्रत्येक दिन दो शिफ्ट निर्धारित की गई हैं। हालांकि, शिफ्ट के अनुसार विषयों और परीक्षा केंद्रों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम में उपलब्ध कराई जाएगी।

यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 नोटिस हाइलाइट्स परीक्षा का नाम: यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2026 परीक्षा तिथि: 19 और 20 नवंबर 2026 परीक्षा की शिफ्ट : दो शिफ्ट एडमिट कार्ड: 15 नवंबर, 2026 आधिकारिक वेबसाइट: upessc.up.gov.in UPESSC Assistant Professor Admit Card 2026 Kab Aayega? यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड 15 नवंबर, 2026 परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। इसमें अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक चेक कर लें। परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना होगा। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जरूर लेकर जाएं। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर और अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। UP Assistant Professor Exam 2026: नोटिस कैसे चेक करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से एग्जाम नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। 1. सबसे पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर UP Assistant Professor Exam Date 2026 के लिंक पर क्लिक करें। 3. स्क्रीन पर परीक्षा तिथि का नोटिस खुल जाएगा। 4. नोटिस में परीक्षा की तारीख और शिफ्ट की जानकारी चेक करें। 5. भविष्य के लिए नोटिस डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें। UP Assistant Professor Syllabus 2026: Check Exam Pattern & Download Subject-Wise Syllabus PDF Here