RSSB Computer Instructor Scorecard 2026: राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्कोरकार्ड rajasthan.gov.in जारी, PDF डाउनलोड करें

RSSB Computer Instructor Scorecard 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट 4 नवंबर 2026 को जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI) और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 3,629 और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 322 परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त और 28 अगस्त को किया गया था। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। Rajasthan Computer Instructor Scorecard 2026 Link आरएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बेसिक एवं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का स्कोरकार्ड 2026 जारी कर दिया है। जिसे उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं:

आरएसएसबी बेसिक एवं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड लिंक RSSB Computer Instructor Scorecard 2026: हाइलाइट्स आरएसएसबी द्वारा बेसिक एवं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा का स्कोरकार्ड आज 6 नवंबर को जारी किया गया है। नीचे अन्य डिटेल्स चेक करने के लिए टेबल देखें: विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पद का नाम बेसिक एवं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर विज्ञापन संख्या 07/2026 कुल पद 3,951 परीक्षा तिथि 22 और 23 अगस्त 2026 रिजल्ट जारी होने की तिथि 4 नवंबर 2026 रिजल्ट का माध्यम ऑनलाइन (PDF) आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in RSSB Computer Instructor Result 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें? राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा में शामिल उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।