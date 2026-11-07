UP Assistant Professor Syllabus & Exam Pattern 2026: यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट वाइज PDF
UP Assistant Professor Syllabus & Exam Pattern 2026: यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस 2026 में जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, म्यूजिक आदि सब्जेक्ट शामिल हैं। उम्मीदवार टॉपिक वाइज सिलेबर और एग्जाम पैटर्न आगे लेख में देख सकते हैं।
UP Assistant Professor Syllabus & Exam Pattern 2026: यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस 2026 में अलग-अलग सब्जेक्ट शामिल हैं। जिसमें जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, म्यूजिक, साइंस और भी बहुत कुछ जैसे टॉपिक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस 2026 उम्मीदवार को रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों की तैयारी में हेल्प करेगा। इसलिए, जो कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें सब्जेक्ट-वाइज सिलेबस PDF डाउनलोड करके अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एग्जाम की तारीख जारी कर दी गई है।
UP Assistant Professor Exam Pattern 2026
एग्जाम पैटर्न आपको हर सेक्शन का वेटेज, हर सवाल के मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग का नियम के बारे में जानकारी देता है। UP असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्जाम 120 MCQ के लिए 360 मार्क्स का होता है, यानी हर सवाल के लिए +3 मार्क्स। इंटरव्यू 40 मार्क्स का होगा। रिटन एग्जाम में दो सेक्शन शामिल होते हैं- जनरल स्टडीज (सभी के लिए कॉमन) और सब्जेक्ट-स्पेसिफिक। एग्जाम पैटर्न यहां देखें:
|
लिखित परीक्षा
|
प्रश्नों की संख्या
|
मार्क्स
|
सामान्य अध्ययन
|
30
|
90
|
विषय विशेष
|
90
|
270
|
कुल
|
120
|
360
UP Assistant Professor Syllabus 2026 Download PDF
लिखित परीक्षा में कुल 120 सवाल होंगे, जिसमें 30 सवाल जनरल स्टडीज से और बाकी 90 सवाल सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। जनरल स्टडीज वाला हिस्सा सभी सब्जेक्ट्स में कॉमन होगा। कैंडिडेट्स सिलेबस pdf यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
|
विषय
|
सिलेबस पीडीएफ
|
सामान्य अध्ययन
|
सैन्य विज्ञान/रक्षा अध्ययन
|
गृह विज्ञान
|
कानून
|
कॉमर्स
|
रसायन विज्ञान
|
वनस्पति विज्ञान
|
जूलॉजी
|
अंक शास्त्र
|
भौतिक विज्ञान
|
आंकड़े
|
कृषि अर्थशास्त्र
|
बागवानी
|
पशुपालन और डेयरी
|
कृषि इंजीनियरिंग
|
कृषिविज्ञान
|
Genetics & Plant Breeding
|
कृषि वनस्पति विज्ञान
|
कृषि रसायन विज्ञान
|
कीटविज्ञान
|
कृषि विस्तार
|
भूगर्भ शास्त्र
|
कृषि सांख्यिकी
एलिजिबिलिटी अपडेट के साथ-साथ, उम्मीदवारों को एग्जाम सिलेबस और सिलेक्शन पैटर्न भी समझना चाहिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस एजुकेशन (B.Ed), टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी और संबंधित सब्जेक्ट नॉलेज पर काफी हद तक आधारित है।
UP Headmaster Vacancy 2026: यूपी हेडमास्टर के 1172 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, आवेदन प्रक्रिया जानें
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.