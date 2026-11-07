RSSB Computer Instructor Answer Key 2026: राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फाइनल पेपर 1 और 2 उत्तर कुंजी जारी, यहां से करें डाउनलोड

RSSB Computer Instructor Final Answer Key 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 06 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर आरएसएसबी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI) पेपर-1 और पेपर-2 की फाइनल उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी दै। इसका एग्जाम 22 अगस्त और 23 अगस्त 2026 को हुआ था। 05 नवंबर को स्कोरकार्ड 2026 और एक दिन पहले रिजल्ट व कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 भी जारी की गई थी। प्रोविजनल आंसर-की 18 सितंबर 2026 को जारी की गई थी।

राजस्थान बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवार आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पेपर-1 और पेपर-2 की फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

RSSB Computer Instructor Final Answer Key 2026 डाउनलोड लिंक

राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के बाद ध्यान से चेक करने की सलाह दी जाती है।