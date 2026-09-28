Bihar Librarian Syllabus 2026: बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम पैटर्न और टॉपिक वाइज सिलेबस
Bihar Librarian Syllabus 2026: बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इच्छुक उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा का पैटर्न समझना आवश्यक है। जिसमें जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जैसे विषय शामिल हैं।
Bihar Librarian Syllabus 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2026 की घोषणा कर दी है। जिसे बिहार पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा (LET) के नाम से जाना जाता है। इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, अंक योजना और सभी विषय वार टॉपिक जानना आवश्यक है। बिहार लाइब्रेरियन सिलेबस 2026 में जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज और कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान से संबंधित विषय शामिल हैं।
Bihar Librarian Syllabus 2026: बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम पैटर्न 2026
बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग शामिल नहीं होगी।
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परीक्षा के विषय
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प्रश्नों की संख्या
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अंक
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समय अवधि
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सामान्य ज्ञान
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50
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50
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2 घंटे (120 मिनट)
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पुस्तकालय और सूचना विज्ञान
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100
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100
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कुल
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150
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150
Bihar School Librarian Qualifying Marks 2026: पास प्रतिशत
उम्मीदवारों को बिहार स्कूल लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अच्छी रणनीति बनानी चाहिए। परीक्षा में न्युनतम क्वालिफाई अंक भी निर्धारित किए गए हैं। जिसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे। कैटेगरी वाइज पास प्रतिशत जानने के लिए नीचे दिए गए टेबल में देखें:
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श्रेणी
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पास प्रतिशत
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जनरल
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50%
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पिछड़ा वर्ग
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45.5%
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अत्यंत पिछड़ा वर्ग
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42.5%
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अनुसूचित जाति
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40%
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अनुसूचित जनजाति
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40%
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दिव्यांग
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40%
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महिला
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40%
Bihar Librarian Syllabus 2026: बिहार लाइब्रेरियन सिलेबस और एग्जाम पैटर्न 2026
उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में एग्जाम पैटर्न सहित डिटेल्स देख सकते हैं:
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बिहार लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026
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परीक्षा का तरीका
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ऑनलाइन (CBT)
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प्रश्नों के प्रकार
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वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न
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कुल प्रश्न
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150
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कुल अंक
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150
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निगेटिव मार्किंग
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नहीं
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अवधि
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2 घंटे (120 मिनट)
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चयन प्रक्रिया
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लिखित परीक्षा
इंटरव्यू
Bihar Librarian Syllabus 2026: बिहार लाइब्रेरियन सिलेबस 2026
बिहार लाइब्रेरियन सिलेबस 2026 में निम्नलिखित विषय शामिल हैं। उम्मीदवारों को इन सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए।
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान
पुस्तकालय की स्थापना एवं संगठन
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पुस्तकालयों के कार्य और उद्देश्य
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भारत में पुस्तकालय संबंधी कानून
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पुस्तकालय एक सामाजिक और शैक्षिक संस्था के रूप में
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पुस्तकालयों के प्रकार:
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शैक्षणिक पुस्तकालय
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सार्वजनिक लाइब्रेरी
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विशेष पुस्तकालय
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राष्ट्रीय पुस्तकालय
पुस्तकालय प्रबंधन
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परिसंचरण तंत्र: चार्ज करना और डिस्चार्ज करना
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स्टॉक सत्यापन और निरसन
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बजट प्रबंधन और लेखांकन
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संग्रह विकास: चयन और अधिग्रहण
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तकनीकी प्रक्रिया: वर्गीकरण और सूचीकरण
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वर्गीकरण प्रणालियाँ:
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डेवी दशमलव वर्गीकरण (डीडीसी)
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सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण (यूडीसी)
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कोलन वर्गीकरण (सीसी)
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सूचीकरण नियम:
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एंग्लो-अमेरिकन कैटलॉगिंग नियम (AACR2)
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संसाधन विवरण और पहुंच (आरडीए)
संदर्भ एवं सूचना सेवाएं
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सूचना साक्षरता और उपयोगकर्ता शिक्षा
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दस्तावेज़ वितरण और अंतर-पुस्तकालय ऋण
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संदर्भ सेवाओं की अवधारणा और प्रकार:
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अल्पकालिक संदर्भ सेवाएँ
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दीर्घकालीन संदर्भ सेवाएँ
संदर्भ स्रोत
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विश्वकोषों
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शब्दकोश:
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निर्देशिका
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जीवनी संबंधी स्रोत
सूचना प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय स्वचालन
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डिजिटल पुस्तकालय और ई-संसाधन
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इंटरनेट और डेटाबेस का उपयोग
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बारकोड और आरएफआईडी प्रौद्योगिकी
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पुस्तकालय संचालन में कंप्यूटर का उपयोग
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लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर:
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SOUL
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KOHA
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ई Granthalaya
पुस्तकालय नेटवर्क और संसाधन साझाकरण
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सूचना की अवधारणा और प्रकार
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सूचना खोज प्रक्रिया और तकनीकें
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तलाश पद्दतियाँ:
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मात्रात्मक
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गुणात्मक
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राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क:
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इन्फ्लिबनेट
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डेलनेट
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ओसीएलसी
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संसाधन साझाकरण की अवधारणा और महत्व
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डिजिटल भंडार: शोधगंगा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल)
सूचना विज्ञान और अनुसंधान पद्धतियां
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ग्रंथमिति और वेबमिति
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पुस्तकालय पेशेवरों के लिए आचार संहिता
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पुस्तकालय संघ और पेशेवर संगठन:
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राष्ट्रीय संगठन: इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन (आईएलए), आईएएसएलआईसी
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अंतर्राष्ट्रीय संगठन: इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस (आईएफएलए), अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन (एएलए)
पुस्तकालय के नियम और मानक
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पुस्तकालय नियम: उपयोगकर्ता नियम और जुर्माना
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अंतर्राष्ट्रीय मानक: ISBN, ISSN, MARC
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कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार
सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले
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भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक विरासत
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भारत का भूगोल और बिहार राज्य
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भारत का संविधान: महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संशोधन, मौलिक अधिकार
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भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था
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भारतीय अर्थव्यवस्था और हाल के आर्थिक घटनाक्रम
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी: नवीनतम विकास (2025-2026)
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राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ (पिछले 12 महीने)
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पुरस्कार एवं सम्मान: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय (2025-2026)
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बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान: इतिहास, संस्कृति, प्रशासन, योजनाएं,
खेल समाचार और घटनाएँ
तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता
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मौखिक तर्क क्षमता: सादृश्य, वर्गीकरण, श्रृंखला पूर्णता
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रक्त संबंध
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कोडिंग-डिकोडिंग
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न्यायशास्त्र
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वेन डायग्राम
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अशाब्दिक तर्क: पहेलियाँ और पैटर्न पहचान
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डेटा व्याख्या: सारणियाँ और बार चार्ट
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अनुक्रम और संख्या श्रृंखला
कंप्यूटर जागरूकता
कंप्यूटर का परिचय
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कंप्यूटर के घटक: सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्टोरेज डिवाइस
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बुनियादी कंप्यूटर शब्दावली: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट/आउटपुट उपकरण
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कंप्यूटर की परिभाषा और इतिहास
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कंप्यूटर के प्रकार: एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड
ऑपरेटिंग सिस्टम
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फ़ाइल प्रबंधन: फ़ाइलें और फ़ोल्डर बनाना, हटाना, नाम बदलना और व्यवस्थित करना
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DOS या कमांड प्रॉम्प्ट में बुनियादी कमांड
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ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय: परिभाषा, कार्य और उदाहरण
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ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार: विंडोज, लिनक्स, मैकओएस
एमएस ऑफिस सूट
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एमएस पॉवरपॉइंट: प्रेजेंटेशन बनाना और संपादित करना, स्लाइड लेआउट और डिज़ाइन थीम, एनिमेशन और ट्रांज़िशन जोड़ना
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एमएस एक्सेस (कुछ पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक): डेटाबेस का परिचय, टेबल बनाना और प्रबंधित करना, क्वेरी और रिपोर्ट
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एमएस वर्ड: दस्तावेज़ बनाना, संपादित करना, फ़ॉर्मेट करना, टेम्पलेट, टेबल और ग्राफ़िक्स का उपयोग करना, पेज लेआउट और प्रिंट सेटअप करना
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एमएस एक्सेल: स्प्रेडशीट की मूल बातें: पंक्तियाँ, स्तंभ, सेल, सूत्र और फ़ंक्शन, चार्ट बनाना और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन
इंटरनेट और वेब प्रौद्योगिकी
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ईमेल: ईमेल खाते बनाना और प्रबंधित करना, ईमेल लिखना और भेजना, अटैचमेंट
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सोशल मीडिया और नेटवर्किंग: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बुनियादी परिचय
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इंटरनेट का परिचय: परिभाषा, इतिहास और उपयोग
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वेब ब्राउज़िंग: ब्राउज़र, सर्च इंजन का उपयोग करना और सामग्री डाउनलोड करना
कंप्यूटर सुरक्षा और नैतिकता
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बुनियादी सुरक्षा अवधारणाएँ: पासवर्ड, एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर, फ़ायरवॉल
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इंटरनेट सुरक्षा: फ़िशिंग, मैलवेयर और घोटालों को पहचानना और उनसे बचना
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कंप्यूटर नैतिकता: डेटा गोपनीयता, बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी का नैतिक उपयोग
कंप्यूटर नेटवर्क
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नेटवर्किंग की मूल बातें: LAN, WAN, इंटरनेट, नेटवर्किंग उपकरण: राउटर, स्विच, मॉडेम
बिहार जीके
महत्वपूर्ण विषयों में शामिल हैं:
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बिहार का इतिहास
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प्राचीन बिहार
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मध्यकालीन बिहार
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आधुनिक बिहार
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बिहार का भूगोल
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बिहार की नदियाँ
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बिहार के जिले
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कृषि
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बिहार की अर्थव्यवस्था
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कला और संस्कृति
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समारोह
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लोक नृत्य
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महत्वपूर्ण व्यक्तित्व
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महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल
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शिक्षण संस्थानों
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राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव
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सरकारी योजनाएँ
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बिहार की समसामयिक घटनाएं
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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