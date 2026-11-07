Bihar Librarian Exam Date 2026: बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का नोटिस जारी, एडमिट कार्ड सहित डिटेल्स देखें

Bihar Librarian Exam Date 2026:बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए परीक्षा तिथि जारी की गई है। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है। जारी सूचना के अनुसार, परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर 2026 से किया जाएगा। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी परीक्षा की तैयारी तेज कर दें। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, परीक्षा का समय और उम्मीदवार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी यहां देख सकते हैं। BSEB Bihar Librarian LET Exam Date 2026: परीक्षा तिथि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिस जारी होने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख का इंतजार खत्म हो गया है। नोटिस के मुताबिक, परीक्षा 22 नवंबर 2026 से आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

#Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/qGDzBRpvBC — Bihar School Examination Board (@officialbseb) November 6, 2026 BSEB Bihar LET Exam 2026: हाइलाइट्स भर्ती का नाम: बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026 परीक्षा का नाम: बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा 2026 परीक्षा तिथि: 22 नवंबर 2026 से एडमिट कार्ड: 17 नवंबर, 2026 आधिकारिक वेबसाइट: sletregistration.cbrt.co.in Bihar Librarian Admit Card 2026: एडमिट कार्ड बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। परीक्षा से पहले संबंधित भर्ती बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, परीक्षा की तारीख और समय जैसी जानकारियां दी जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांच लें।