RVUNL JE Syllabus 2026: राजस्थान जूनियर इंजीनियर टॉपिक्स वाइज सिलेबस और एग्जाम पैटर्न
RVUNL JE Syllabus 2026: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 का सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपनी तैयारी के लिए सिलेबस को आगे लेख में देख सकते हैं।
RVUNL JE Syllabus 2026: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) जेई एग्जाम पैटर्न 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस सिलेबस में जरूरी टॉपिक्स और एग्जाम पैटर्न शामिल हैं। RVUNL जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 पीडीएफ से उम्मीदवारों को प्रभावी रणनीति बनाने में मदद मिलती है। सिलेबस में तकनीकी विषयों के साथ - साथ गणित, तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, इंग्लिश और हिंदी विषय शामिल हैं।
RVUNL JE Syllabus 2026: हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में जूनियर इंजीनियर सिलेबस 2026 से जुड़े हाइलाइट्स देख सकते हैं:
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विवरण
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जानकारी
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संचालन निकाय
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राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL)
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पोस्ट
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जूनियर इंजीनियर-I, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट-II
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परीक्षा मोड
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कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), ऑनलाइन
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परीक्षा पैटर्न
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140 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, 200 अंक
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जेई विषय
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मुख्य तकनीकी विषय (विषय के अनुसार), गणित, तर्क और मानसिक क्षमता, सामान्य ज्ञान और रोजमर्रा का विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी
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जूनियर असिस्टेंट परीक्षा के चरण
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लिखित परीक्षा;
कंप्यूटर दक्षता परीक्षा (हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग)
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निगेटिव मार्किंग
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प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे (JE); जेए प्री-परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है; मुख्य परीक्षा में भी यही नियम लागू होगा।
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लैंग्वेज
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हिंदी सामान्य और इंग्लिश सामान्य
RVUNL JE/Other Posts Recruitment 2026 Syllabus
आरवीयूएनएल जेई भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में कोर और सामान्य दोनों विषयों के सिलेबस की जांच कर सकते हैं:
विद्युत अभियांत्रिकी (मुख्य विषय)
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विषय क्षेत्र
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टॉपिक्स
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सर्किट और नेटवर्क
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ओम का नियम, किरचॉफ के नियम, एसी/डीसी सर्किट, नेटवर्क प्रमेय, दो-पोर्ट नेटवर्क
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विद्युत मशीनें
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ट्रांसफार्मर, डीसी मशीनें, प्रेरण मोटरें, सिंक्रोनस मशीनें
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पावर सिस्टम्स
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उत्पादन, पारेषण, वितरण, स्विचगियर और सुरक्षा
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बिजली के इलेक्ट्रॉनिक्स
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कन्वर्टर, इन्वर्टर, चॉपर
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नियंत्रण प्रणालियाँ
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स्थानांतरण फलन, स्थिरता, समय और आवृत्ति प्रतिक्रिया
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मापन और उपकरण
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मापन उपकरण, पुल, त्रुटियाँ
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इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार
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बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्किट
सिविल इंजीनियरिंग (मुख्य विषय)
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विषय क्षेत्र
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टॉपिक्स
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भवन प्रौद्योगिकी एवं निर्माण प्रबंधन
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सामग्री, निर्माण विधियां
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द्रव यांत्रिकी
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प्रवाह गुणधर्म, दाब, जल विज्ञान
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भूमि की नाप
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अनुमान लगाना, लागत निर्धारण, फील्ड इंजीनियरिंग
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सिंचाई एवं जल संसाधन
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नहर डिजाइन, जल प्रबंधन
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संरचनाएं
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संरचनाओं का सिद्धांत, पदार्थों की प्रबलता, संरचनात्मक विश्लेषण
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मृदा यांत्रिकी एवं नींव अभियांत्रिकी
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मिट्टी के गुणधर्म, नींव का डिज़ाइन
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डिजाइन (आरसीसी और स्टील)
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आरसी और चिनाई संरचनाएं, इस्पात संरचनाएं
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निर्माण प्रौद्योगिकी और ऑटोकैड
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रेखाचित्र, आधुनिक निर्माण तकनीकें
गैर-तकनीकी अनुभाग (सभी पदों के लिए सामान्य)
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विषय
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टॉपिक
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तर्क और मानसिक क्षमता
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विश्लेषणात्मक तर्क, श्रृंखला, कोडिंग-डिकोडिंग, डेटा पर्याप्तता, दिशा और दूरी
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अंक शास्त्र
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साधारण ब्याज, समय और कार्य, समय और दूरी, एचसीएफ-एलसीएम, सरलीकरण, क्रमचय और संयोजन
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सामान्य ज्ञान और रोजमर्रा का विज्ञान
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समसामयिक मामले, बुनियादी विज्ञान
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सामान्य हिंदी
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व्याकरण, समझ
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सामान्य अंग्रेजी
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व्याकरण, समझ
RVUNL JE Exam Pattern 2026
RVUNL JE लिखित परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है और इसे दो भागों में विभाजित किया गया है:
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भाग ए – तकनीकी विषय: इसमें उम्मीदवार के विषय (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल) के आधार पर इंजीनियरिंग के मुख्य विषय शामिल हैं। इस भाग का भार कुल अंकों का 60% है, इसलिए उम्मीदवारों को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए।
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भाग बी - गैर-तकनीकी विषय: इसमें गणित, तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी शामिल हैं, जो शेष 40% का निर्माण करते हैं।
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भाग
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विषयों
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प्रश्न
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अंक
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अवधि
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भाग A (तकनीकी)
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संबंधित इंजीनियरिंग अनुशासन
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60
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120
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2 घंटे
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भाग B (सामान्य योग्यता एवं सामान्य जागरूकता)
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तर्क और मानसिक क्षमता
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8
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8
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सामान्य ज्ञान एवं रोजमर्रा का विज्ञान (राजस्थान)
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36
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36
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सामान्य ज्ञान और रोजमर्रा का विज्ञान (भारत और विश्व)
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12
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12
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सामान्य हिंदी
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8
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8
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सामान्य अंग्रेजी
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8
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8
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अंक शास्त्र
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8
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8
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कुल
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140 प्रश्न
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140
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200
RVUNL JE परीक्षा 2026 को पास करने के लिए तैयारी के टिप्स
जो उम्मीदवार RVUNL JE 2026 परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, उन्हें विषयवार विषय वितरण के अनुसार तैयारी करनी चाहिए, जहां सभी विषयों पर तदनुसार ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
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RVUNL JE परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को समझें।
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परीक्षा के लिए तैयारी की योजना या समय सारिणी बनाएं।
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सामान्य ज्ञान और मैथ्स की बुनियादी बातों पर काम करें।
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आरआरबी टेक्नीशियन के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से अभ्यास प्रश्न हल करें।
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नियमित रूप से मॉक टेस्ट हल करने का प्रयास करें।
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प्रत्येक परीक्षा के बाद अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करके अपना मूल्यांकन करें।
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महत्वपूर्ण तथ्यों/सूत्रों/समसामयिक घटनाओं के बारे में संक्षिप्त नोट्स तैयार करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.