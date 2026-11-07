RRB NTPC Graduate Vacancy 2026: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के 3548 रिक्त पदों पर आवेदन की कल आखिरी डेट, इस लिंक से फटाफट करें Apply
RRB NTPC Graduate Vacancy 2026: आरआरबी ने 26 सितंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीपीसी ग्रेजुएट के कुल 3548 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है।
RRB NTPC Graduate Vacancy 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने रेलवे मंत्रालय के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर दिनांक 26 सितंबर 2026 को विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत आरआरबी नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी (NTPC) ग्रेजुएट के कुल 3548 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है।
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 08 अक्टूबर 2026 से 08 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
RRB NTPC Graduate Recruitment 2026 Apply Online
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशिय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए एप्लाई ऑनलाइन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखें।
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आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट ऑनलाइन आवेदन लिंक
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आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड लिंक
RRB NTPC Graduate Vacancy 2026 Notification - हाइलाइट्स
आरआरबी ने 26 सितंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीपीसी ग्रेजुएट के कुल 3548 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे दी गई टेबल को ध्यान से देख सकते हैं।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB)
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विभाग का नाम
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रेलवे मंत्रालय
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पद का नाम
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आरआरबी नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी (NTPC) ग्रेजुएट
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विज्ञापन संख्या
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06/2026
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रिक्त पदों की संख्या
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3548
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वेतनमान
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लेवल-5 और लेवल-6 (29,200 रुपये से 35,400 रुपये के बीच)
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नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
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26 सितंबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
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08 अक्टूबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
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06 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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rrb.indianrailways.gov.in
RRB NTPC Graduate Vacancy Details 2026
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के तहत चीफ कमर्शियल कम टिकट सुुपरवाइजर के 127, गुड्स ट्रेन मैनेजर के 2750, जूनियर अकाउंटेंट असिस्सटेंट कम टाइपिस्ट के 300 और सीनियर कम टाइपिस्ट के कुल 371 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के चयन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1), कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2), डॉक्यूमेंट्स वेरिफकेशन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है।
RRB NTPC Graduate Vacancy 2026 Qualification
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रेलवे में एनटीपीसी ग्रेजुएट पदों के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
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आवेदक की आयु 01 जनवरी 2027 के अनुसार 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी।
RRB NTPC Graduate Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन देखें।
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अब RRB NTPC Graduate Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।
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Apply बटन पर क्लिक करें।
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आवेदन फॉर्म भरें।
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एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सहित फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
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आवेदन फीस भरें।
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ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई डिटेल्स को चेक करें।
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सबमिट पर क्लिक करें।
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ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
RRB NTPC Graduate Recruitment 2026 आवेदन फीस
आरआरबी एनटीपीसी के कमर्शियल कम टिकट सुुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्सटेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर कम टाइपिस्ट पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी फीस के लिए नीचे टेबल को ध्यान से देख सकते हैं।
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कैटेगरी
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आवेदन फीस
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जनरल/ओबीसी
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500 रुपये (सीबीटी-1 में शामिल होने के बाद 400 रुपये वापस)
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एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/महिला/ ट्रांसजेंडर/माइनॉरिटी/ईबीसी
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250 रुपये (सीबीटी-1 में शामिल होने के बाद 250 रुपये वापस)
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आवेदन मोड
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ऑनलाइन
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.