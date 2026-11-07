RRB NTPC Graduate Vacancy 2026: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के 3548 रिक्त पदों पर आवेदन की कल आखिरी डेट, इस लिंक से फटाफट करें Apply

RRB NTPC Graduate Vacancy 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने रेलवे मंत्रालय के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर दिनांक 26 सितंबर 2026 को विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत आरआरबी नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी (NTPC) ग्रेजुएट के कुल 3548 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 08 अक्टूबर 2026 से 08 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। RRB NTPC Graduate Recruitment 2026 Apply Online आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशिय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए एप्लाई ऑनलाइन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखें।

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट ऑनलाइन आवेदन लिंक क्लिक करें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड लिंक क्लिक करें RRB NTPC Graduate Vacancy 2026 Notification - हाइलाइट्स आरआरबी ने 26 सितंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीपीसी ग्रेजुएट के कुल 3548 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे दी गई टेबल को ध्यान से देख सकते हैं। भर्ती प्राधिकरण का नाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) विभाग का नाम रेलवे मंत्रालय पद का नाम आरआरबी नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी (NTPC) ग्रेजुएट विज्ञापन संख्या 06/2026 रिक्त पदों की संख्या 3548 वेतनमान लेवल-5 और लेवल-6 (29,200 रुपये से 35,400 रुपये के बीच) नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 26 सितंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 08 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 06 नवंबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in

RRB NTPC Graduate Vacancy Details 2026 आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के तहत चीफ कमर्शियल कम टिकट सुुपरवाइजर के 127, गुड्स ट्रेन मैनेजर के 2750, जूनियर अकाउंटेंट असिस्सटेंट कम टाइपिस्ट के 300 और सीनियर कम टाइपिस्ट के कुल 371 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के चयन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1), कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2), डॉक्यूमेंट्स वेरिफकेशन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है। RRB NTPC Graduate Vacancy 2026 Qualification रेलवे में एनटीपीसी ग्रेजुएट पदों के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

आवेदक की आयु 01 जनवरी 2027 के अनुसार 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी। RRB NTPC Graduate Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।