उत्तर प्रदेश का वह जिला, जहां नहीं मनाई जाती है दिवाली

भारत में दिवाली का पर्व बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन पूरा देश रोशनी से नहाता है और बात जब उत्तर प्रदेश की हो, तो इस पर्व की छटां और बढ़ जाती है। यूपी में दिवाली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि, यह स्थिति हर जिले की नहीं है, क्योंकि यहां कुछ ऐसी जगह भी हैं, जहां दिवाली पर खुशी और उत्साह नहीं, बल्कि शोक देखने को मिलता है। कौन-सी हैं ये जगह, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

यूपी में कहां नहीं मनाई जाती दिवाली

उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से दो संदर्भों में दीपावली न मनाने या इसे शोक के रूप में देखने की अनूठी परंपरा मिलती है। पहला, गौतम बुद्ध नगर के बिसरख में जहां रावण के जन्मस्थान के कारण उत्सव नहीं मनाया जाता, और दूसरा, लखीमपुर खीरी व बलरामपुर जैसे तराई के जिले जहां थारू जनजाति दीपावली को उत्सव के बजाय 'शोक पर्व' के रूप में मनाती है।

गौतमबुद्ध नगर जिले में क्यों नहीं मनाते दिवाली

गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में स्थित बिसरख गांव का नामकरण रावण के पिता ऋषि विश्रवा के नाम पर हुआ था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, रावण का जन्म इसी गांव में हुआ था और उसने यहीं पर अपने पिता द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा व तपस्या की थी। गांव के लोग रावण को अपना 'बेटा' और पूर्वज मानते हैं।