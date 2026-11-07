Supreme Court JCA Vacancy 2026: सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर निकली भर्ती, इस लिंक से करें Apply

Supreme Court JCA Vacancy 2026: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) ने दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जूनियर कोर्ट अटेंडेंट (JCA) के कुल 130 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 04 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जेसीए पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास 12वीं पास होने का सर्टिफकेट होना चाहिए। जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पद पर चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को ग्रुप-सी नॉन क्लर्किल पद के लेवल-3 पे-ंमैट्रिक्स के तहत प्रति माह 21,700 रुपये के साथ अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी।

Supreme Court JCA Recruitment 2026 Apply Link

सुप्रीम कोर्ट में 130 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।