Diwali Traditions 2026: दिवाली का नाम सुनते ही हमारे मन में जगमगाते दीपक, रंग-बिरंगी रंगोली, मिठाइयां, नए कपड़े और सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली खूबसूरत फोटो आने लगती हैं। आज की Gen Z यानी युवा जनरेशन जेड दिवाली को अपने खास अंदाज में मनाना पसंद करती है। इस जररेशन के लिए दिवाली मनाना एक तरीके से Instagram पर Diwali Reel बनाना है, तो कोई AI की मदद से अपनी Festive Photo तैयार करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली के पीछे भी कई ऐसी सदियों पुरानी परंपराएं छिपी हैं, जिनका महत्व केवल दीप जलाने या मिठाई बांटने तक सीमित नहीं है? भारत में दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि संस्कृति, आस्था, परिवार और परंपराओं का एक खूबसूरत संगम है। देश के अलग-अलग भाग में इसे मनाने के तरीके भी काफी ज्यादा अलग हैं। क्या आप जानते है कि दिवाली पर यमराज के नाम का दीपक भीजलाया जाता है? तो कहीं सुबह-सुबह तेल से स्नान करने की परंपरा भी निभाई जाती है? जी हां, साथ ही, गुजरात में दिवाली के साथ नए साल की शुरुआत होती है, जबकि कई परिवारों में भगवान श्रीकृष्ण के लिए अन्नकूट का भोग तैयार किया जाता है। यह सभी परंपराएं अपना-अपना काफी ज्यादा महत्व रखती है।

Diwali 2026: दिवाली की परंपराओं को जानना क्यों जरूरी है? आज के डिजिटल दौर में त्योहार मनाने का तरीका काफी ज्यादा बदल रहा है, जिसके कारण आज की जनरेशन के छात्रों को दिवाली मनाने का सही तरीके के बारे में पता ही नहीं है। साथ ही, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड और AI फोटो एडिटिंग ने दिवाली को एक नया रूप दिया है। लेकिन त्योहारों की असली खूबसूरती उनकी परंपराओं और उनसे जुड़ी कहानियों में छिपी होती है। परिवार का महत्व: त्योहार परिवार के सदस्यों को एक साथ लाते हैं।

संस्कृति से जुड़ाव: पुरानी परंपराएं हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाती हैं।

प्रकृति के प्रति सम्मान: कई रस्में कृषि, पशुधन और प्रकृति से जुड़ी हैं।

सकारात्मक सोच: दीप जलाना अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है।

सामाजिक एकता: मिठाइयां बांटना, रिश्तेदारों से मिलना और जरूरतमंदों की मदद करना आपसी प्रेम बढ़ाता है। Diwali Cultural Traditions: मुख्य पारंपरिक डिटेल्स

दिवाली से जुड़ी अन्य पांच पारंपरिक रीति-रिवाजों और उनके सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल को देखें। परंपरा का नाम पारंपरिक महत्व आधुनिक स्थिति 1. घर की पुताई और गोमय लेपन प्राकृतिक तरीके से घर को शुद्ध और कीटमुक्त रखना अब केमिकल पेंट और प्लास्टिक वॉलपेपर ने ले ली है जगह 2. अन्नकूट और गोवर्धन पूजा प्रकृति, कृषि और मवेशियों के प्रति आभार जताना शहरी जीवनशैली के कारण अब यह केवल प्रतीकात्मक रह गया है 3. हुस्का / हुलका जलाना (कचरा सफाई) मौसम बदलने से पहले घर और मोहल्ले की सफाई आधुनिक नगर निगम व्यवस्था के कारण यह परंपरा विलुप्त हो रही है 4. द्यूत क्रीड़ा (पासे का खेल) महाभारत काल से चली आ रही परंपरा, समृद्धि की कामना पारंपरिक जुए की जगह अब कैजुअल पार्टी गेम्स ने ले ली है 5. गंतव्य दीये (मार्ग दीप) पितरों और देवताओं का मार्ग प्रशस्त करना अब केवल मुख्य द्वार तक ही सजावट सीमित रह गई है

दिवाली की 5 ऐसी परंपराएं, जिनके बारे में Gen Z को शायद नहीं पता 1. Yama Deepam: दिवाली से पहले यमराज के नाम का दीपक जलाने की परंपरा दिवाली के दौरान दीपक जलाना एक सामान्य परंपरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ परिवारों में यमराज के नाम का विशेष दीपक भी जलाया जाता है? इस परंपरा को यम दीपदान या यम दीपम कहा जाता है। यह आमतौर पर धनतेरस की शाम को किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह दीपक परिवार के सदस्यों की लंबी आयु और अकाल मृत्यु से रक्षा की कामना के लिए जलाया जाता है। इस रस्म में कई परिवार मिट्टी के दीपक में तेल और बाती रखकर उसे घर के मुख्य द्वार के पास जलाते हैं। कुछ स्थानों पर चार मुख वाला दीपक भी इस्तेमाल किया जाता है। Yama Deepam का महत्व क्या है? यह जीवन के प्रति सम्मान और परिवार की सुरक्षा की कामना का प्रतीक है।

दीपदान के माध्यम से नकारात्मकता को दूर करने की धार्मिक भावना जुड़ी है।

यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि दिवाली केवल धन और खुशियों का त्योहार नहीं, बल्कि जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर भी है।

2. Abhyanga Snan: दिवाली की सुबह तेल से स्नान करने की पुरानी परंपरा आज की Gen Z के लिए दिवाली का मतलब अक्सर देर रात तक पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना और अगले दिन आराम करना होता है। लेकिन भारत के कई हिस्सों में दिवाली से जुड़ी एक ऐसी परंपरा भी है, जिसमें सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तेल से स्नान किया जाता है। इसे अभ्यंग स्नान (Abhyanga Snan) कहा जाता है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई परिवारों में यह परंपरा नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के अवसर पर निभाई जाती है। इस रस्म में स्नान से पहले शरीर पर तेल लगाया जाता है। कई परिवारों में पारंपरिक उबटन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद स्नान करके नए कपड़े पहने जाते हैं और पूजा-अर्चना की जाती है। अभ्यंग स्नान के पीछे की मान्यता धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह स्नान शरीर और मन को शुद्ध करने तथा नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की नरकासुर पर विजय की कथा से भी जुड़ा है।

इस परंपरा के प्रमुख पहलू हैं: सुबह जल्दी उठकर स्नान करना।

शरीर पर तेल लगाना।

पारंपरिक उबटन का उपयोग करना।

नए कपड़े पहनकर त्योहार की शुरुआत करना।

परिवार के साथ मिठाइयां और पारंपरिक भोजन साझा करना। 3. Rangoli, Kolam और Alpana: रंगोली सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि स्वागत की परंपरा है दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना आज भी बेहद लोकप्रिय है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रंगोली बनाने की परंपरा के अलग-अलग नाम और रूप हैं। उत्तर और पश्चिम भारत में इसे सामान्यतः रंगोली कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे कोलम (Kolam), बंगाल में अल्पना (Alpana), ओडिशा में झोटी या चिता और राजस्थान में मांडना जैसे नामों से जाना जाता है। इन पारंपरिक डिजाइनों में फूल, कमल, दीपक, ज्यामितीय आकृतियां और शुभ प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। रंगोली बनाने के पीछे क्या है मान्यता? दिवाली पर रंगोली को शुभता, सुंदरता और स्वागत का प्रतीक माना जाता है। कई परिवारों में मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और मां लक्ष्मी का स्वागत होता है।

कुछ पारंपरिक कोलम डिजाइनों में चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे एक सांस्कृतिक विचार यह भी जुड़ा है कि इससे छोटे जीवों को भोजन मिल सकता है। 4. Chopda Pujan: गुजरात में दिवाली पर नई बही-खातों की पूजा क्यों होती है? दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा करना भारत के कई हिस्सों में एक प्रमुख परंपरा है। लेकिन गुजरात में व्यापारियों और व्यवसाय से जुड़े लोगों के बीच एक खास रस्म निभाई जाती है, जिसे चोपड़ा पूजन (Chopda Pujan) कहा जाता है। चोपड़ा पूजन में नई बही-खातों या लेखा पुस्तकों की पूजा की जाती है। परंपरागत रूप से व्यापारी अपने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के अवसर पर इन पुस्तकों को शुभ मानकर पूजा करते हैं। गुजराती समुदाय में दिवाली के अगले दिन नए साल यानी बेस्टु वरस (Bestu Varas) की शुरुआत भी होती है। इस अवसर पर लोग एक-दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। Chopda Pujan का महत्व व्यापार में शुभ शुरुआत की कामना।

आर्थिक समृद्धि और सफलता के लिए प्रार्थना।

पुराने हिसाब-किताब को व्यवस्थित करने की परंपरा।

नए साल के लिए सकारात्मक संकल्प लेना।

5. Govardhan Puja और Annakut: दिवाली के बाद भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा दिवाली के अगले दिन कई क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। यह त्योहार भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को भारी वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इस कथा के माध्यम से प्रकृति, पशुधन और सामुदायिक सहयोग के महत्व को समझाया जाता है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर कई मंदिरों और परिवारों में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। Annakut क्या होता है? अन्नकूट का अर्थ है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का समूह। इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। कई मंदिरों में 56 भोग की परंपरा भी देखने को मिलती है। हालांकि, अन्नकूट और 56 भोग हर जगह एक समान नहीं होते। क्षेत्र और मंदिर की परंपरा के अनुसार भोग के प्रकार अलग-अलग हो सकते हैं।