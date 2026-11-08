Bihar Board 10th Math Syllabus 2026-27: बिहार बोर्ड 10वीं गणित सिलेबस जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

Bihar Board 10th Math Syllabus 2026-27: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर हर साल बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सिलेबस जारी करता है। सिलेबस ऑनलाइन जारी किया है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और गणित आदि विषय शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम आपको बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के सिलेबस के बारे में विस्तार से बताएंगे।

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित विषय परीक्षा की तिथि फिलहाल जारी नहीं की गई है। हालांकि पिछली साल 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक थ्योरी एग्जाम और 21 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित किए गए थे। इस बार भी फरवरी 2027 में ही होने की आशंका है। परीक्षा दो शिफ्ट में सुबह और शाम आयोजित की जाती है। सुबह में 09.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे और दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.15 बजे तक आयोजित की जाती है।