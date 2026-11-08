NLC India Apprentice Recruitment 2026: एनएलसी इंडिया अप्रेंटिस के 1067 पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, यहां से फौरन करें Apply
NLC India Apprentice Recruitment 2026: एनएलसी इंडिया ने 21 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन संख्या L&DC/04/2026 के तहत अप्रेंटिस के कुल 1067 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर 2026 को सुबह 10.00 बजे से शुरू हो चुके हैं और कल इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
NLC India Apprentice Recruitment 2026: कोल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर दिनांक 21 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या L&DC/04/2026 के तहत अप्रेंटिस के कुल 1067 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आईटीआई ट्रेड में 700 अप्रेंटिस और ग्रेजुएट (नॉन-इंजीनियरिंग) में 367 अप्रेंटिस के पदों को भरा जाना है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है।
एनएलसी अप्रेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल यानी 09 नवंबर 2026 को इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
NLC India Apprenticeship Apply Online
एनएलसी इंडिया लिमिटेड में कुल 1067 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशिय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस कोई परमानेंट जॉब नहीं है। यह एक ट्रेनिंग पीरियड है, जो कुल 12 महीने का होता है।
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एनएलसी अप्रेंटिसऑनलाइन आवेदन 2026 लिंक
NLC India Limited Apprentice Recruitment 2026 - हाइलाइट्स
एनएलसी इंडिया अप्रेंटिस के 1067 पदों के सलेक्शन में आईटीआई/ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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एनएलसी इंडिया लिमिटेड
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विभाग का नाम
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कोल मंत्रालय, भारत सरकार
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पद का नाम
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आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट (नॉन-इंजीनिरिंग)
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विज्ञापन संख्या
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L&DC/04/2026
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रिक्त पद
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1067
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नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
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अक्टूबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
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21 अक्टूबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
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09 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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nlcindia.in
NLC India Apprentice Recruitment 2026 Eligibility Criteria
कोल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिस के लिए आवेदकों के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआईटी, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से बीकॉम/बीबीए/बीएससी/बीसीए की डिग्री और बीफॉर्मा/बीएससी नर्सिंग होना अनिवार्य है। 31 अक्टूबर 2026 के अनुसार, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी।
NLC India Limited Apprentice Recruitment ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
एनएलसी इंडिया अप्रेंटिस के 1067 पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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सबसे पहले एनएलसी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन देखें।
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अब NLC India Apprentice Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।
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Apply बटन पर क्लिक करें।
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आवेदन फॉर्म भरें।
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एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सहित फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
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आवेदन फीस भरें।
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ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई डिटेल्स को चेक करें।
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सबमिट पर क्लिक करें।
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ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.