NLC India Apprentice Recruitment 2026: एनएलसी इंडिया अप्रेंटिस के 1067 पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, यहां से फौरन करें Apply

NLC India Apprentice Recruitment 2026: कोल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर दिनांक 21 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या L&DC/04/2026 के तहत अप्रेंटिस के कुल 1067 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आईटीआई ट्रेड में 700 अप्रेंटिस और ग्रेजुएट (नॉन-इंजीनियरिंग) में 367 अप्रेंटिस के पदों को भरा जाना है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है।

एनएलसी अप्रेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल यानी 09 नवंबर 2026 को इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

NLC India Apprenticeship Apply Online

एनएलसी इंडिया लिमिटेड में कुल 1067 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशिय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस कोई परमानेंट जॉब नहीं है। यह एक ट्रेनिंग पीरियड है, जो कुल 12 महीने का होता है।



