CLAT 2027: कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू ने जारी की कैट/क्लैट 2027 मॉक टेस्ट की डेट्स, जानें कब है Exam

CLAT 2027 Mock Test Dates Released: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) ने एग्जाम की तैयारी को ओर पक्का करने और छात्रों को वास्तविक एग्जाम के माहौल से रूबरू कराने के लिए ऑफिशियल ऑनलाइन मॉक टेस्ट की डेट्स को जारी कर दिया गया है। छात्रों के लिए जारी किए गए ऑफिशइयल नोटिफिकेशन के अनुसार, इस साल कुल दो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से पहला मॉक टेस्ट 10 नवंबर 2026 को और दूसरा मॉक टेस्ट 20 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। सभी छात्र आइए जानते हैं इस मॉक टेस्ट से जुड़ी पूरी प्रक्रिया, मार्किंग स्कीम और छात्रों के लिए जरूरी निर्देश क्या है। CLAT 2027 Mock Test: मुख्य डिटेल्स की टेबल मॉक टेस्ट और एग्जाम से जुड़ी इन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इस टेबल को देख सकते हैं। इवेंट डिटेल्स आयोजक संस्था कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) एग्जाम का नाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2027) पहले मॉक टेस्ट की डेट 10 नवंबर 2026 दूसरे मॉक टेस्ट की डेट 20 नवंबर 2026 एग्जाम मोड ऑनलाइन (Online Mode) कुल अवधि 2 घंटे (120 मिनट) ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in

मॉक टेस्ट का पैटर्न और मार्किंग स्कीम कंसोर्टियम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन मॉक टेस्ट का पैटर्न वास्तविक एग्जाम के प्रारूप को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है: कुल क्वश्न: एग्जाम में कुल 120 बहुविकल्पीय क्वश्न (MCQs) पूछे जाएंगे।

मार्क्स योजना: प्रत्येक सही आंसर के लिए +1 मार्क्स दिए जाएंगे।

नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स की कटौती (Negative Marking) की जाएगी। बिना आंसर दिए गए क्वश्न के लिए कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा।

सेक्शन: क्वश्न मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा, करेंट अफेयर्स (सामान्य ज्ञान सहित), लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से जुड़े पैसेज-आधारित होंगे। Download CLAT 2027 Official Mock Test Schedule - Click Here मॉक टेस्ट कैसे अटेंप्ट करें? रजिस्टर्ड छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं: कंसोर्टियम की ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं। होमपेज पर दिए गए 'CLAT 2027 Candidate Login' लिंक पर क्लिक करें। अपनी रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके पोर्टल पर लॉग इन करें। डैशबोर्ड पर उपलब्ध Mock Test Link पर क्लिक करें। निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद टेस्ट शुरू करें और तय समय सीमा (2 घंटे) के भीतर इसे पूरा करें।

यहां भी पढ़े: दीपावली पर माता लक्ष्मी से पहले क्यों की जाती है हनुमान जी की पूजा? जानें महत्व CLAT 2027 Mock Test Dates Released: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) ने एग्जाम की तैयारी को ओर पक्का करने और छात्रों को वास्तविक एग्जाम के माहौल से रूबरू कराने के लिए ऑफिशियल ऑनलाइन मॉक टेस्ट की डेट्स को जारी कर दिया गया है।

छात्रों के लिए जारी किए गए ऑफिशइयल नोटिफिकेशन के अनुसार, इस साल कुल दो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से पहला मॉक टेस्ट 10 नवंबर 2026 को और दूसरा मॉक टेस्ट 20 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। सभी छात्र आइए जानते हैं इस मॉक टेस्ट से जुड़ी पूरी प्रक्रिया, मार्किंग स्कीम और छात्रों के लिए जरूरी निर्देश क्या है।

CLAT 2027 Mock Test: मुख्य डिटेल्स की टेबल मॉक टेस्ट और एग्जाम से जुड़ी इन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इस टेबल को देख सकते हैं।

इवेंट डिटेल्स आयोजक संस्था कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) एग्जाम का नाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2027) पहले मॉक टेस्ट की डेट 10 नवंबर 2026 दूसरे मॉक टेस्ट की डेट 20 नवंबर 2026 एग्जाम मोड ऑनलाइन (Online Mode) कुल अवधि 2 घंटे (120 मिनट) ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in

मॉक टेस्ट का पैटर्न और मार्किंग स्कीम कंसोर्टियम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन मॉक टेस्ट का पैटर्न वास्तविक एग्जाम के प्रारूप को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है: कुल क्वश्न: एग्जाम में कुल 120 बहुविकल्पीय क्वश्न (MCQs) पूछे जाएंगे।

मार्क्स योजना: प्रत्येक सही आंसर के लिए +1 मार्क्स दिए जाएंगे।

नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स की कटौती (Negative Marking) की जाएगी। बिना आंसर दिए गए क्वश्न के लिए कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा।

सेक्शन: क्वश्न मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा, करेंट अफेयर्स (सामान्य ज्ञान सहित), लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से जुड़े पैसेज-आधारित होंगे।