RRC NR Apprentice Recruitment 2026: आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस के 4651 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 11 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन

RRC NR Apprentice Recruitment 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrcnr.org पर नॉर्थ रेलवे (NR) में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत एक्ट अप्रेंटिस (आईटी ट्रेड) के कुल 4651 पदों भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। ये भर्तियां RRC/NR/03/2026/Act Apprentice के तहत नॉर्थ रेलवे के अलग-अलग डिवीजन, यूनिट और वर्कशॉप में ट्रेनिंग के लिए की जानी है।इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11 नवंबर 2026 को 12.00 बजे से शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2026 तक है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आरआरसी एनआर अप्रेंटिस पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवदेन रद्द किए जा सकते हैं। RRC NR Apprentice Recruitment 2026 Notification आवेदन लिंक

आरआरसी एनआर अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड पहले से तैयार रखने चाहिए। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक 11 नवंबर 2026 से ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आरआरसी एनआर अप्रेंटिस पद ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट लिंक जल्द जारी Northern Railway Recruitment 2026 - हाइलाइट्स आरआरसी एनआर अप्रेंटिस के पदों में चयन में मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है। सलेक्शन तीनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह जानकारी होनी चाहिए कि अप्रेंटिस रोजगार की गारंटी नहीं देता है। यह 6 महीने या सालभर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप नीचे दी गई टेबल से जरूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) पद का नाम आरआरसी एनआर अप्रेंटिस रिक्त पदों की संख्या 4651 नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 11 नवंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2026 चयन प्रक्रिया मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल ऑफिशियल वेबसाइट rrcnr.org