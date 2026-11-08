Indian Air Force Agniveer Vayu Result 2026: इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु 02/2027 रिजल्ट जल्द जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

Agniveer Airforce Result 2026: भारतीय वायु सेना (IAF) जल्द अपनी ऑफिशिल वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in पर अग्निवीर वायु 02/2027 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। इसका फेज-1 का एग्जाम 22 सितंबर और 23 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर हुआ था। इसकी उत्तर कुंजी 2026 भी जारी की जा चुकी है। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु 02/2027 की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

Indian Air Force Agniveer Vayu 02/2027 Result 2026 डाउनलोड लिंक

इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु 02/2027 रिजल्ट जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। लिंक नीचे टेबल में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।