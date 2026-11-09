Bihar Board 10th Social Science Syllabus 2026-27: बिहार बोर्ड 10वीं सोशल साइंस सिलेबस जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

Bihar Board 10th Social Science Syllabus 2026-27: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर हर साल बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सिलेबस जारी करता है। सिलेबस ऑनलाइन जारी किया है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और गणित आदि विषय शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम आपको बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में विस्तार से बताएंगे।

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की सोशल साइंस विषय परीक्षा की तिथि फिलहाल जारी नहीं की गई है। हालांकि पिछली साल 20 फरवरी 2026 को आयोजित किए गए थे। इस बार भी फरवरी 2027 में ही होने की आशंका है। परीक्षा सिंगल शिफ्ट में सुबह में 09.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक आयोजित की जाती है।

Bihar Board 10th Social Science Syllabus 2026 PDF Download

बिहार बोर्ड 10वीं की सोशल साइंस की परीक्षा का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए छात्रों को बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। छात्र नीचे दिए गए लिंक से भी टॉपिक वाइज सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को सिलेबस की PDF ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।