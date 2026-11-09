Haryana Ration Depot Holder Bharti 2026: हरियाणा राशन डिपो होल्डर के 2651 पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, इस लिंक से फौरन करें Apply

Haryana Ration Depot Holder Bharti 2026: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा ने अलग-अलग गांव में न्यू फेयर प्राइज शॉप (FPS) के लिए लाइसेंस हेतु नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के तहत फेयर प्राइज शॉप के लिए कुल 2651 राशन डिपो होल्डर के रिक्त पदों को भरा जाना है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है।

हरियाणा राशन डिपो होल्डर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल यानी 10 नवंबर 2026 को इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Haryana Ration Depot Holder Bharti 2026 Apply Online

हरियाणा राशन डिपो होल्डर पोस्ट के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स को भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशिय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।