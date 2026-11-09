[Official] IBPS RRB PO Admit Card 2026: आईबीपीएस आरआरबी पीओ एडमिट कार्ड जल्द जारी, ये रहे डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

IBPS RRB PO Admit Card 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (IBPS) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर रीज़नल ग्रामीण बैंक (RRB) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) स्केल-1 की परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 21 नवंबर और 22 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जानी है, जिसके माध्यम से कुल 4,256 रिक्त पदों को भरा जाना है। आईबीपीएस आरआरबी प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

IBPS RRB PO Call Letter 2026 डाउनलोड लिंक

आईबीपीएस आरआरबी पीओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ वैध आईडी कार्ड परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं। वैध आईडी कार्ड आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक जल्द एनआईएसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।