बिहार STET 2026 परीक्षा का शेड्यूल फिर बदला, 11 नवंबर की परीक्षा अब 22 नवंबर को, एडमिट कार्ड 12 नवंबर को होंगे जारी

Bihar STET 2026 Exam Schedule: बिहार STET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने STET परीक्षा के शेड्यूल में एक बार फिर बदलाव किया है। 11 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 22 नवंबर 2026 को होगी। चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज के कारण 11 नवंबर को अवकाश घोषित होने के चलते परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। वहीं, नई परीक्षा तिथि के अनुसार उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 12 नवंबर 2026 को जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

BSEB STET 2026 का शेड्यूल क्यों बदला?

इससे पहले 4 नवंबर की परीक्षा को KVS और नवोदय विद्यालय की भर्ती परीक्षाओं के कारण 21 नवंबर तक टाल दिया गया था। अब 11 नवंबर की परीक्षा भी स्थगित होकर 22 नवंबर को आयोजित होगी। बिहार STET परीक्षा दो पेपरों में होती है। पेपर 1 कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए, जबकि पेपर 2 कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनने के लिए होता है। उम्मीदवार परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।