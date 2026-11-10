Safdarjung Hospital Senior Resident Recruitment 2026: सफदरजंग हॉस्पिटल सीनियर रेज़ीडेट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कैसे करें Apply?

Safdarjung Hospital Recruitment 2026: वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) और सफदरजंग अस्पताल ने 06 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट vmmc-sjh.mohfw.gov.in पर सीनियर रेजीडेंट (रेजीडेंसी योजना के तहत 3 साल की अवधि) पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के तहत भर्तियां सफदरजंग और नजफगढ़ में रुरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर (RHTC) के अलावा अलग-अलग विभागों और सेटेलाइट सेंटर में की जानी है। इसके लिए कुल 470 रिक्त पदों को भरा जाना है।

इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर 2026 से शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

VMMC & Safdarjung Hospital Senior Resident Recruitment 2026 Notification

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) और सफदरजंग अस्पताल में सीनियर रेजीडेंट नोटिफिकेशन की PDF में पद का नाम, आवेदन की तिथि, आवेदन फीस, चयन प्रक्रिया सहित अन्य जरूरी डिटेल्स दी गई है। सीनियर रेजीडेंट पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।