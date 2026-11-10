Safdarjung Hospital Senior Resident Recruitment 2026: सफदरजंग हॉस्पिटल सीनियर रेज़ीडेट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कैसे करें Apply?
Safdarjung Hospital Recruitment 2026: सफदरजंग अस्पताल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीनियर रेजीडेंट के कुल 470 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Safdarjung Hospital Recruitment 2026: वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) और सफदरजंग अस्पताल ने 06 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट vmmc-sjh.mohfw.gov.in पर सीनियर रेजीडेंट (रेजीडेंसी योजना के तहत 3 साल की अवधि) पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के तहत भर्तियां सफदरजंग और नजफगढ़ में रुरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर (RHTC) के अलावा अलग-अलग विभागों और सेटेलाइट सेंटर में की जानी है। इसके लिए कुल 470 रिक्त पदों को भरा जाना है।
इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर 2026 से शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
VMMC & Safdarjung Hospital Senior Resident Recruitment 2026 Notification
वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) और सफदरजंग अस्पताल में सीनियर रेजीडेंट नोटिफिकेशन की PDF में पद का नाम, आवेदन की तिथि, आवेदन फीस, चयन प्रक्रिया सहित अन्य जरूरी डिटेल्स दी गई है। सीनियर रेजीडेंट पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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सफदरजंग हॉस्पिटल सीनियर रेज़ीडेट नोटिफिकेशन 2026 PDF डाउनलोड लिंक
VMMC Senior Resident Recruitment 2026 - हाइलाइट्स
सफदरजंग अस्पताल में सीनियर रेज़ीडेट पदों के सलेक्शन में स्क्रीनिंग टेस्ट, डिपार्टमेंट असिस्टमेंट/इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट शामिल है। पदों पर चयनित होने वाले कैंडिडेट्स को अनुमानित वेतन प्रति माह 67,700/- रुपये (पे लेवल-11) और अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) और सफदरजंग अस्पताल
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विभाग का नाम
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भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
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पद का नाम
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सीनियर रेजीडेंट (रेजीडेंसी योजना के तहत नियमित 3 साल की अवधि)
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विज्ञापन संख्या
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ACDM-13015/1/2026-ACAD-VMMC
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रिक्त पद
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470 (सफदरजंग: 439, RHTC नजफगढ़: 31)
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पे-स्केल
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67,700/- रुपये (पे लेवल-11) + भत्ते
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नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
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10 नवंबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
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06 नवंबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
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25 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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vmmc-sjh.mohfw.gov.in
Safdarjung Hospital Senior Resident Recruitment 2026 Eligibility Criteria
वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) और सफदरजंग अस्पताल में सीनियर रेजीडेंट पदों के लिए आवेदकों के पास एमबीबीएस + रेलेवेंट स्पेशलिस्ट (NMS द्वारा मान्यता प्राप्त) में पीजी डिग्री / डिप्लोमा / डीएनबी + जॉइनिंग से पहले का दिल्ली मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 25 नवंबर 2026 के अनुसार, अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी। आवेदन फीस 1200 रुपये रखी गई है।
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.