DRDO CEPTAM 11 Tier-2 Result 2026: डीआरडीओ सेप्टम 11 टियर-2 रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड
DRDO CEPTAM 11 Tier-2 Result 2026: डीआरडीओ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सेप्टम 11 टियर-2 टेक्नीशियन-A का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर दिनांक 09 नवंबर 2026 को सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट (CEPTAM-11) टियर-2 टेक्नीशियन-A पदों की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 15 जून 2026 को आयोजित किया गया था और उत्तर कुंजी 18 जून 2026 को जारी की गई थी। डीआरडीओ इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 764 रिक्त पदों को भरना चाहता है।
डीआरडीओ सेप्टम 11 टियर-2 एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
DRDO CEPTAM 11 Tier-2 Result 2026 डाउनलोड लिंक
डीआरडीओ सेप्टम 11 टियर-2 टेक्नीशियन-A पदों की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टियर-1 एग्जाम 23 मार्च 2026 को हुआ था। आंसर-की 25 मार्च 2026 और रिजल्ट 25 मई 2026 को जारी किया गया था।
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डीआरडीओ सेप्टम 11 टियर-2 टेक्नीशियन-A रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
DRDO CEPTAM 11 Tier-2 Result 2026 - हाइलाइट्स
डीआरडीओ सेप्टम 11 टियर-2 टेक्नीशियन-A का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जल्द ही सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-B का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इन पदों के सलेक्शन में स्क्रीनिंग लिखित परीक्षा (टियर-1), मुख्य लिखित परीक्षा (टियर-2), स्किल/ट्रेड टेस्ट (पद की आवश्यकतानुसार), डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
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पद का नाम
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टेक्नीशियन-A
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रिक्त पद
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764
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सलेक्शन प्रोसेस
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स्क्रीनिंग लिखित परीक्षा (टियर-1), मुख्य लिखित परीक्षा (टियर-2), स्किल/ट्रेड टेस्ट (पद की आवश्यकतानुसार), डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल
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परीक्षा का नाम
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डीआरडीओ सेप्टम 11 टियर-2
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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09 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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drdo.gov.in
ये भी पढ़ें: DRDO CEPTAM-11 Tier 2 Result 2026 OUT: Direct Link to Download Technician A Score card PDF at drdo.gov.in
DRDO CEPTAM 11 Tier-2 Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
डीआरडीओ सेप्टम 11 टियर-2 परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
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DRDO CEPTAM 11 Tier-2 Result 2026 पर क्लिक करें।
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रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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रिजल्ट डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.