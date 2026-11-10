DRDO CEPTAM 11 Tier-2 Result 2026: डीआरडीओ सेप्टम 11 टियर-2 रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर दिनांक 09 नवंबर 2026 को सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट (CEPTAM-11) टियर-2 टेक्नीशियन-A पदों की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 15 जून 2026 को आयोजित किया गया था और उत्तर कुंजी 18 जून 2026 को जारी की गई थी। डीआरडीओ इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 764 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

डीआरडीओ सेप्टम 11 टियर-2 एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

DRDO CEPTAM 11 Tier-2 Result 2026 डाउनलोड लिंक

डीआरडीओ सेप्टम 11 टियर-2 टेक्नीशियन-A पदों की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टियर-1 एग्जाम 23 मार्च 2026 को हुआ था। आंसर-की 25 मार्च 2026 और रिजल्ट 25 मई 2026 को जारी किया गया था।