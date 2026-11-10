Supreme Court JCA Exam City Slip 2026: सुप्रीम कोर्ट जेसीए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

Supreme Court JCA Exam City Slip 2026: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) ने 09 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट (JCA) (ग्रुप-बी नॉन गैजेट पद) की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 20 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस भर्ती परीक्षा माध्यम से कुल 250 रिक्त पदों को भरना चाहता है। पोस्ट के सलेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा (इंग्लिश भाषा में डिस्क्रिप्टिव), इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। सुप्रीम कोर्ट जेसीए एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एग्जाम की सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं।

Supreme Court JCA Exam City Intimation Slip 2026 Download Link सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की एग्जाम सिटी स्लिप चेक करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी सिटी इंटीमेशन स्लिप देख व डाउनलोड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जेसीए एग्जाम सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक क्लिक करें Supreme Court JCA Exam City Slip 2026 - हाइलाइट्स सुप्रीम कोर्ट जेसीए की एग्जाम इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निक ग्लिच का सामना न करना पड़ें। आरपीएससी एसओ पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2026 को जारी किया गया था और ऑनलाइन आवेदन 07 अक्टूबर 2026 से 28 अक्टूबर 2026 के बीच स्वीकार किए गए थे।बाकी डिटेल्स नीचे हाइलाइट्स टेबल में है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) पद का नाम जूनियर कोर्ट असिस्टेंट (JCA) (ग्रुप-बी नॉन गैजेट पद) रिक्त पद 250 चयन के चरण ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा (इंग्लिश भाषा में डिस्क्रिप्टिव), इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन परीक्षा डेट 20 नवंबर 2026 एग्जाम सिटी स्लिप जारी एडमिट कार्ड जल्द जारी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in

Supreme Court JCA Admit Card 2026 कब जारी होगा? सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम का एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 या 3 दिन पहले जारी किया जाएगा और इसकी परीक्षा 20 नवंबर 2026 को होगी। 17 या 18 नवंबर 2026 को एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है। ये भी पढ़ें: RPSC Protection Officer Exam City Slip 2026: राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड Supreme Court JCA Exam City Slip 2026: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) ने 09 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट (JCA) (ग्रुप-बी नॉन गैजेट पद) की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 20 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस भर्ती परीक्षा माध्यम से कुल 250 रिक्त पदों को भरना चाहता है। पोस्ट के सलेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा (इंग्लिश भाषा में डिस्क्रिप्टिव), इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।



सुप्रीम कोर्ट जेसीए एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एग्जाम की सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं।

Supreme Court JCAExam City Intimation Slip 2026 Download Link सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की एग्जाम सिटी स्लिप चेक करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी सिटी इंटीमेशन स्लिप देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट जेसीए एग्जाम सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक क्लिक करें





Supreme Court JCA Exam City Slip 2026 - हाइलाइट्स सुप्रीम कोर्ट जेसीए की एग्जाम इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निक ग्लिच का सामना न करना पड़ें। आरपीएससी एसओ पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2026 को जारी किया गया था और ऑनलाइन आवेदन 07 अक्टूबर 2026 से 28 अक्टूबर 2026 के बीच स्वीकार किए गए थे।बाकी डिटेल्स नीचे हाइलाइट्स टेबल में है।