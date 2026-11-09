उत्तर प्रदेश का वह शहर, जहां सबसे साफ है हवा, इंदौर भी हुआ पीछे

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि अपनी विविध संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। भारत के इस राज्य के शहरों की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। इस कड़ी में यहां एक शहर ऐसा भी है, जो कि पूरे प्रदेश का सबसे साफ हवा वाला शहर है। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

उत्तर प्रदेश का सबसे साफ हवा वाला शहर

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण (Swachh Vayu Survekshan) 2026 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने न केवल राज्य, बल्कि पूरे देश में वायु गुणवत्ता के मामले में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया था। इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में लखनऊ को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला (नंबर-1) शहर घोषित किया गया है।

लखनऊ को मिले कितने अंक

स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत किए गए इस वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण में लखनऊ ने 198 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया था। सबसे खास बात यह है कि लखनऊ ने लगातार कई सालों से देश के सबसे साफ शहर का खिताब जीतने वाले 'इंदौर' (197 अंक) को पीछे छोड़ते हुए यह टॉप स्थान हासिल किया था। इस श्रेणी में जबलपुर 195 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर था। साल 2024-25 के सर्वेक्षण में लखनऊ की रैंकिंग 15वीं थी।