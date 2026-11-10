150 MBBS Seats Added in Delhi Hospital: दिल्ली के गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज, जुड़ेंगी 150 एमबीबीएस और 40 पीजी सीटें

New Medical College in Delhi 2026: राजधानी दिल्ली में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए एक बेहद शानदार और सकारात्मक अपडेट सामने आई है। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती प्रदान करते हुए गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल (Guru Gobind Singh Hospital) परिसर में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की ऑफिशियल घोषणा कर दी है।

इस नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण और संचालन से न केवल क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि नीट (NEET) की तैयारी कर रहे मेडिकल छात्रों के लिए एमबीबीएस और पीजी सीटों को काफी बढ़ा दिया जाएगा। छात्र इस प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में जानने के लिए छात्र यहां से देखें अपडेट्स।

Project Overview: मुख्य डिटेल्स की टेबल

गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी मुख्य अपडेट्स और अन्य डिटेल्स के लिए छात्र यहां से देखें।