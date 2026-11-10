150 MBBS Seats Added in Delhi Hospital: दिल्ली के गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज, जुड़ेंगी 150 एमबीबीएस और 40 पीजी सीटें
Delhi to Establish Medical College at Guru Gobind Singh Hospital: दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल (Guru Gobind Singh Hospital) में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस नए कॉलेज के शुरू होने से मेडिकल के छात्रों के लिए 150 एमबीबीएस (MBBS) और 40 पोस्टग्रेजुएट (PG) सीटें जुड़ जाएंगी, जिससे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को और अधिक अवसर मिलेंगे।
New Medical College in Delhi 2026: राजधानी दिल्ली में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए एक बेहद शानदार और सकारात्मक अपडेट सामने आई है। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती प्रदान करते हुए गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल (Guru Gobind Singh Hospital) परिसर में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की ऑफिशियल घोषणा कर दी है।
इस नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण और संचालन से न केवल क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि नीट (NEET) की तैयारी कर रहे मेडिकल छात्रों के लिए एमबीबीएस और पीजी सीटों को काफी बढ़ा दिया जाएगा। छात्र इस प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में जानने के लिए छात्र यहां से देखें अपडेट्स।
Project Overview: मुख्य डिटेल्स की टेबल
गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी मुख्य अपडेट्स और अन्य डिटेल्स के लिए छात्र यहां से देखें।
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इवेंट
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डिटेल्स
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परियोजना का नाम
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गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में नया मेडिकल कॉलेज स्थापना
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कुल नई एमबीबीएस सीटें (MBBS Seats)
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150 सीटें
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कुल नई पीजी सीटें (PG Seats)
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40 सीटें
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मुख्य उद्देश्य
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चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
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कौन से छात्रों को मिलेगा लाभ
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मेडिकल एस्पिरेंट्स (नीट छात्र) और दिल्ली के मरीज
स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा
राजधानी में डॉक्टरों की मांग और मेडिकल सीटों के सीमित नंबर को देखते हुए सरकार लगातार नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में कॉलेज के बन जाने से कई अस्पताल की क्षमता में भारी इजाफा होगा:
- अत्याधुनिक सुविधाएं: अस्पताल परिसर में ही कॉलेज बनने से छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए बेहतरीन माहौल मिलेगा, जिससे वे आसानी से सीख पाएंगे।
- बेड क्षमता और इलाज: स्थानीय नागरिकों को सुपर-स्पेशलिटी और एडवांस हेल्थकेयर सुविधाएं मिलने का भी एक अवसर मिलेगा।
- सीटों की संख्या में वृद्धि: कुल 150 एमबीबीएस और 40 पीजी सीटों के जुड़ने से उन छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा, जो देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में एडमिशन लेना चाहते हैं।
नीट (NEET) छात्रों और एस्पिरेंट्स के लिए कैसे है यह फायदेमंद?
- प्रतियोगिता में राहत: देश में हर साल लाखों छात्र NEET UG और NEET PG के एग्जाम देते हैं, लेकिन सीटों की कमी के कारण कई मेधावी छात्र चूक जाते हैं। सरकारी क्षेत्र में नई सीटें जुड़ने से कटऑफ और काउंसलिंग प्रक्रिया में छात्रों को राहत मिलती है।
- करियर के नए अवसर: पीजी की 40 सीटें जुड़ने से छात्र एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन (MD/MS) आसानी से और किफायती फीस में पूरी कर सकेंगे।
- एजुकेशनल हब के रूप में दिल्ली: दिल्ली में लगातार नए मेडिकल संस्थानों के खुलने से यह शहर देश का प्रमुख मेडिकल एजुकेशन हब बनता जा रहा है, जिससे छात्रों को उच्च स्तरीय फैकल्टी और मार्गदर्शन मिलता है।
दिल्ली के गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का यह निर्णय चिकित्सा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे एक तरफ जहां राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था को अत्याधुनिक डॉक्टर और संसाधन मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर युवा छात्रों के डॉक्टर बनने का सपना भी आसानी से पूरा हो सकेगा।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.