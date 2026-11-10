UP NEET 2026 Stray Vacancy Round Seat Matrix जारी, upneet.gov.in पर करें चेक

UP NEET UG Stray Vacancy Round Counselling 2026: उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में एडमिशन पाने की उम्मीद लगाए बैठे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGME), उत्तर प्रदेश ने UP NEET UG 2026 काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड (Stray Vacancy Round) के लिए ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स और मेरिट लिस्ट आज 10 नवंबर 2026 को ऑफिशियल रूप से जारी कर दी है।

इस फाइनल काउंसलिंग चरण में कुल 115 खाली सीटें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें 93 एमबीबीएस (MBBS) सीटें और 22 बीडीएस (BDS) सीटें शामिल हैं। जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। साथ ही, जिनके डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल upneet.gov.in पर अपनी मेरिट स्थिति और च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।

UP NEET UG 2026 Stray Vacancy Round: मुख्य इंपॉर्टेंट शेड्यूल

स्ट्रे वैकेंसी राउंड की महत्वपूर्ण गतिविधियों और डेट्स की डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।