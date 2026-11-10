GDS 2nd Merit List 2026: लेटेस्ट खबर! इंडिया पोस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द, इस साइट पर मिलेगा सर्कल वाइज PDF लिंक

India Post GDS 2nd Merit List 2026 का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट! इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की पहली मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी। इसके बाद से ही उम्मीदवार दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था, वे अब दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार सर्कल वाइज PDF आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। India Post GDS 1st Merit List 2026 OUT India Post GDS 2nd Merit List 2026 Latest Update इंडिया पोस्ट की ओर से GDS Schedule-II, July-2026 भर्ती के तहत कुल 23,757 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसमें ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM)/डाक सेवक के पद शामिल हैं।

इस भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी। पहली सूची में चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे। अब दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना को लेकर उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि, दूसरी लिस्ट की निश्चित तारीख विभाग की ओर से अभी घोषित नहीं की गई है। कब जारी होगी GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट 2026? इंडिया पोस्ट GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट को लेकर उम्मीदवारों के बीच काफी उत्सुकता है। पिछली भर्तियों के पैटर्न को देखते हुए दूसरी सूची पहली मेरिट लिस्ट 15 नवंबर 2026 तक जारी होने की उम्मीद की जा रही है। पहली मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर को जारी हुई थी। ऐसे में नवंबर महीने में दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, यह केवल अनुमान है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर लेटेस्ट खबर का इंतजार करना चाहिए।

इस वेबसाइट पर मिलेगा सर्कल वाइज मेरिट लिस्ट PDF लिंक इंडिया पोस्ट GDS सेकंड मेरिट लिस्ट 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने संबंधित पोस्टल सर्कल की PDF डाउनलोड कर सकेंगे। मेरिट लिस्ट सभी पोस्टल सर्कल के लिए अलग-अलग उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के समय चुने गए सर्कल के अनुसार ही मेरिट लिस्ट चेक करनी होगी। Official Website: indiapost.gov.in/gdsonlineengagement GDS 2nd Merit List 2026 कैसे डाउनलोड करें? दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे: सबसे पहले इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाएं। होम पेज पर Shortlisted Candidates: Schedule-II, July-2026 सेक्शन खोलें। अब अपने संबंधित पोस्टल सर्कल या राज्य का चयन करें। उपलब्ध सूची में Supplementary List-II का लिंक देखें। संबंधित PDF लिंक पर क्लिक करें। मेरिट लिस्ट PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी। अब Ctrl + F की सहायता से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें। यदि मोबाइल से चेक कर रहे हैं तो PDF में सर्च ऑप्शन का उपयोग करें। अब मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर रख लें।