GDS 2nd Merit List 2026: लेटेस्ट खबर! इंडिया पोस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द, इस साइट पर मिलेगा सर्कल वाइज PDF लिंक
India Post GDS 2nd Merit List 2026: इंडिया पोस्ट द्वारा जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपने संबंधित सर्कल की मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करके अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकेंगे।
India Post GDS 2nd Merit List 2026 का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट! इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की पहली मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी। इसके बाद से ही उम्मीदवार दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था, वे अब दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार सर्कल वाइज PDF आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।
India Post GDS 1st Merit List 2026 OUT
India Post GDS 2nd Merit List 2026 Latest Update
इंडिया पोस्ट की ओर से GDS Schedule-II, July-2026 भर्ती के तहत कुल 23,757 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसमें ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM)/डाक सेवक के पद शामिल हैं।
इस भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी। पहली सूची में चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे। अब दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना को लेकर उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि, दूसरी लिस्ट की निश्चित तारीख विभाग की ओर से अभी घोषित नहीं की गई है।
कब जारी होगी GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट 2026?
इंडिया पोस्ट GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट को लेकर उम्मीदवारों के बीच काफी उत्सुकता है। पिछली भर्तियों के पैटर्न को देखते हुए दूसरी सूची पहली मेरिट लिस्ट 15 नवंबर 2026 तक जारी होने की उम्मीद की जा रही है।
पहली मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर को जारी हुई थी। ऐसे में नवंबर महीने में दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, यह केवल अनुमान है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर लेटेस्ट खबर का इंतजार करना चाहिए।
इस वेबसाइट पर मिलेगा सर्कल वाइज मेरिट लिस्ट PDF लिंक
इंडिया पोस्ट GDS सेकंड मेरिट लिस्ट 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने संबंधित पोस्टल सर्कल की PDF डाउनलोड कर सकेंगे। मेरिट लिस्ट सभी पोस्टल सर्कल के लिए अलग-अलग उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के समय चुने गए सर्कल के अनुसार ही मेरिट लिस्ट चेक करनी होगी।
Official Website: indiapost.gov.in/gdsonlineengagement
GDS 2nd Merit List 2026 कैसे डाउनलोड करें?
दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे:
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सबसे पहले इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाएं।
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होम पेज पर Shortlisted Candidates: Schedule-II, July-2026 सेक्शन खोलें।
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अब अपने संबंधित पोस्टल सर्कल या राज्य का चयन करें।
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उपलब्ध सूची में Supplementary List-II का लिंक देखें।
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संबंधित PDF लिंक पर क्लिक करें।
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मेरिट लिस्ट PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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अब Ctrl + F की सहायता से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें।
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यदि मोबाइल से चेक कर रहे हैं तो PDF में सर्च ऑप्शन का उपयोग करें।
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अब मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर रख लें।
GDS Result: मेरिट लिस्ट में कौन-कौन सी डिटेल दर्ज होंगी?
इंडिया पोस्ट GDS दूसरी मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी। उम्मीदवार PDF डाउनलोड करने के बाद निम्न विवरण चेक कर सकेंगे:
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उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन नंबर
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पोस्टल सर्कल और डिवीजन का नाम
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संबंधित पोस्ट ऑफिस का नाम
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पोस्ट आईडी और पोस्ट का नाम
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उम्मीदवार की कैटेगरी
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कक्षा 10वीं में प्राप्त अंक या प्रतिशत
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दस्तावेज सत्यापन से संबंधित जानकारी
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे मेरिट लिस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य विवरण ध्यानपूर्वक चेक करें।
दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आने पर क्या करना होगा?
जिन उम्मीदवारों का नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, उन्हें विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी जरूरी मूल दस्तावेज संबंधित डिवीजनल कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन की तारीख और स्थान के संबंध में आधिकारिक सूची में दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।
India Post GDS DV 2026: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट
Document Verification के लिए जरूरी दस्तावेज
दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
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कक्षा 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र।
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आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र।
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
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EWS प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
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दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
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जन्मतिथि प्रमाण पत्र।
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चिकित्सा प्रमाण पत्र, विभागीय निर्देशों के अनुसार।
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ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
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स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण पत्र, जहां लागू हो।
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आवेदन और रजिस्ट्रेशन से संबंधित जरूरी दस्तावेज।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.