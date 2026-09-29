India Post GDS DV 2026: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट

India Post GDS DV 2026: इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 में चयनित उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) अगला जरूरी चरण होगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के समय अपने सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। जीडीएस भर्ती के तहत 23,757 पदों पर ग्रामीण डाक सेवक (GDS), शाखा पोस्टमास्टर (BPM) और सहायक शाखा पोस्टमास्टर (ABPM) के पदों पर भर्ती की जानी है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। India Post GDS Merit List 2026 (लिंक एक्टिव) इंडिया पोस्ट GDS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2026 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उम्मीदवार की ओर से आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता, पहचान, जाति और अन्य जरूरी जानकारी देखी जा सकती है। अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी दस्तावेजों से मेल नहीं खाती है या गलत जानकारी दी गई है, तो उसकी उम्मीदवारी पर असर पड़ सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को सभी दस्तावेज ध्यान से चेक कर लेने चाहिए।

GDS DV 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी के साथ उनकी फोटोकॉपी भी रखनी चाहिए। जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट इस प्रकार है: 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट – शैक्षणिक योग्यता और जन्म तिथि की जांच के लिए।

ओरिजिनल पहचान पत्र – आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस।

पहचान पत्र की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी – उम्मीदवार के हस्ताक्षर वाली फोटोकॉपी।

जाति प्रमाण पत्र – SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए, यदि लागू हो।

EWS प्रमाण पत्र – EWS आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिए।

PwD प्रमाण पत्र – दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए, यदि लागू हो।

मेडिकल सर्टिफिकेट – मेडिकल फिटनेस से संबंधित प्रमाण पत्र।

निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र – अगर भर्ती के नियमों के तहत जरूरी हो।

हाल की पासपोर्ट साइज फोटो – भर्ती के निर्देशों के अनुसार।

GDS आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट – ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की कॉपी।