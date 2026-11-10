BSSC Stenographer Exam Date 2026: 1 दिसंबर से बिहार स्टेनोग्राफर एग्जाम, ऑफिशियल शेड्यूल जारी
BSSC Stenographer Exam Date 2026: बीएसएससी ने स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट III एग्जाम का शेड्यूल जारी किया है। सीबीटी मोड में एग्जाम का आयोजन 1 दिसंबर को किया जाएगा।
BSSC Stenographer Exam Date 2026: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट-III भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। लेटेस्ट नोटिस के अनुसार, BSSC Steno Exam 2026 का आयोजन 1 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं।
BSSC Stenographer Exam Date 2026: हाइलाइट्स
बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस भर्ती में पहले 432 पद निर्धारित किए गए थे, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 531 कर दिया गया। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी अन्य डिटेल्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
|
भर्ती आयोग
|
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC)
|
पद का नाम
|
स्टेनोग्राफर / स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III
|
प्रारंभिक रिक्तियां
|
432 पद
|
संशोधित रिक्तियां
|
531 पद
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
24 नवंबर 2025
|
आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि
|
21 नवंबर 2025
|
परीक्षा की तारीख
|
1 दिसंबर 2026
BSSC Stenographer Exam Date 2026: एग्जाम डेट जारी
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने विज्ञापन संख्या 07/25 के तहत स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट-III भर्ती परीक्षा का नोटिस जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी लेटेस्ट नोटिस के अनुसार, इस भर्ती की लिखित परीक्षा 1 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी परीक्षा की तैयारी तेज कर सकते हैं।
BSSC Stenographer Exam Date 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?
उम्मीदवार BSSC स्टेनोग्राफर एग्जाम डेट 2026 नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से चेक कर सकते हैं:
सबसे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए Latest Notifications या Notice Board सेक्शन को खोलें।
यहां Advertisement No. 07/25 से संबंधित परीक्षा तिथि के नोटिस को खोजें।
अब BSSC Stenographer Exam Date 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
आपकी स्क्रीन पर परीक्षा से संबंधित आधिकारिक नोटिस PDF खुल जाएगी।
इस PDF में परीक्षा की तारीख और अन्य जरूरी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें।
भविष्य के संदर्भ के लिए नोटिस डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.