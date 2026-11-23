ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने छात्र वीजा के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। वीजा सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पुराने नियमों की जगह जेन्यून स्टूडेंट (GS) टेस्ट और सख्त मानदंड लागू किए गए हैं।

भारतीय छात्रों के लिए प्रमुख वीजा नियम

-अब छात्र वीजा के लिए न्यूनतम IELTS स्कोर 6.0 अनिवार्य है। फाउंडेशन या पाथवे कोर्स के लिए 5.5 और पैकेज्ड अंग्रेजी कोर्स (ELICOS) के लिए 5.0 बैंड की आवश्यकता होती है।

-छात्रों को पहले साल की ट्यूशन फीस, यात्रा खर्च और 12 महीनों के लिविंग कॉस्ट के लिए पर्याप्त बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट या मान्यता प्राप्त बैंक का एजुकेशन लोन प्रमाण दिखाना अनिवार्य है।

-ऑस्ट्रेलियाई संस्थान से कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट पत्र और पूरी अध्ययन अवधि के लिए ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर (OSHC) अनिवार्य है।

-वीजा आवेदन शुल्क में वृद्धि के साथ-साथ अक्टूबर 2026 से लागू नियमों के तहत अधिकांश छात्र वीजा आवेदकों के लिए जीवनसाथी या बच्चों को साथ जोड़ने और ऑस्ट्रेलिया के भीतर रहकर वीजा बदलने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।