डेन्यूब नदी से जुड़े रोचक तथ्य: यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब भूगोल, इतिहास और संस्कृति के लिहाज से दुनिया की सबसे अनोखी नदियों में गिनी जाती है। यह नदी लगभग 2,850 किलोमीटर यानी करीब 1,770 मील तक की लंबी यात्रा तय करते हुए 10 देशों से होकर गुजरती है। यह नदी उन 10 देशों में से कई देशों की सीमाओं को छूकर गुजरती है, जो इसे किसी अन्य नदी की तुलना में सबसे अधिक देशों को जोड़ने वाली जलधारा बनाता है।

जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट (Black Forest) पर्वत से निकलकर काला सागर (Black Sea) में समाने वाली डेन्यूब नदी केवल एक जलमार्ग नहीं, बल्कि मध्य और दक्षिण-पूर्वी यूरोप की जीवनरेखा, व्यापारिक धरोहर और सदियों के इतिहास की साक्षी है। Danube River कहां से निकलती है डेन्यूब नदी का उद्गम पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र में होता है, जहां ब्रेग और ब्रिगाच की धाराएं डॉनाउएशिंगेन के पास मिलकर इसका निर्माण करती हैं। वहां से यह दक्षिण-पूर्व दिशा में बढ़ते हुए रोमानिया और यूक्रेन के पास स्थित डेन्यूब डेल्टा के रास्ते काला सागर में जाकर मिल जाती है।

Danube River किन 10 देशों से बहती है? Danube River अपनी इस लंबी यात्रा में नीचे दिए गए इन 10 देशों से पूरी तरह होकर गुजरती है। साथ ही, कई देश ऐसे भी है, जिन की ये नदी केवल सीमाओं को छूकर गुजरती है। यहां से इन देशों के बारे में जानें। जर्मनी (Germany)

ऑस्ट्रिया (Austria)

स्लोवाकिया (Slovakia)

हंगरी (Hungary)

क्रोएशिया (Croatia)

सर्बिया (Serbia)

बुल्गारिया (Bulgaria)

रोमानिया (Romania)

मोल्दोवा (Moldova)

यूक्रेन (Ukraine) 4 राजधानियां और बदलते नाम: क्यों खास है डेन्यूब का सफर? दुनिया की शायद ही कोई दूसरी नदी हो, जो इतनी सारी नेशनल राजधानियों को सीधे जोड़ती हुई गुजरती हो। क्या आप जानते हैं कि डेन्यूब नदी के किनारे कितने देशों की राजधानियां पड़ती है? वियना (Vienna) - ऑस्ट्रिया की राजधानी

ब्रातिस्लावा (Bratislava) - स्लोवाकिया की राजधानी

बुडापेस्ट (Budapest) - हंगरी की राजधानी

बेलग्रेड (Belgrade) - सर्बिया की राजधानी