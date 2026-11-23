Kashmir School Winter Holidays 2026: कश्मीर घाटी में तेजी से गिरते तापमान और कड़ाके की ठंड को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए 1 दिसंबर 2026 से विंटर वेकेशन जारी किए जाने की उम्मीद की जा रही है। जम्मू-कश्मीर की स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और जल शक्ति मंत्री शमीमा फिरदौस (Shamima Firdous) ने सोमवार, 23 नवंबर 2026 को कहा कि सरकार बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए 1 दिसंबर से एलिमेंट्री क्लासेस की छुट्टियों पर विचार कर रही है। साथ ही, बढ़ती ठंड के बीच छात्रों को राहत देने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर (DSEK) ने नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों के टाइम में बदलाव कर दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल यह एक एक्सपेक्टेड विचार है, कोई भी फाइनल आदेश नहीं। जब तक स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर (DSEK) या सरकार की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता, तब तक सभी स्कूलों में नियमित क्लासेस जारी रहेंगी।

विंटर वेकेशन पर क्या बोलीं शिक्षा मंत्री? कश्मीर घाटी में सर्दियों के दौरान तापमान में तेजी से गिरावट आती है। साथ ही, मौजूदा समय में पारा गिरकर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इसी स्थिति को देखते हुए मंत्री शमीमा फिरदौस ने कहा कि सरकार 1 दिसंबर से नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक की छुट्टियों पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि विंटर वेकेशन को लेकर पेरेंट्स की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जहां कुछ पेरेंट्स ठंड को देखते हुए छुट्टियों के पक्ष में हैं, वहीं कुछ का मानना है कि अभी छुट्टियों की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। इसलिए सरकार ठंड के हालात और बच्चों की सुविधा को संतुलित रखते हुए आगे कदम उठाएगी। कश्मीर डिवीजन में लागू नई स्कूल टाइमिंग (DSEK Order No. 458) सर्द मौसम को देखते हुए डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर (DSEK) ने 16 नवंबर 2026 को नोटिस नंबर 458 जारी किया था, जो 17 नवंबर 2026 से लागू हो चुका है। यह नया टाइम शेड्यूल कश्मीर संभाग के सभी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लागू है: