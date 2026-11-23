आज के समय सभी लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है। अब बस एक क्लिक और टच पर अपनों के बीच की दूरी को फोन के माध्यम से कम किया जा सकता है। हालांकि, एक समय था, जब एक से दूसरे राज्य में बात करने के लिए STD(Subscriber Trunk Dialling) का इस्तेमाल होता था। यह सेवा उत्तर प्रदेश के दो बड़े और प्रमुख शहरों के बीच शुरू हुई थी। कौन-से थे ये दो शहर और क्या था इतिहास, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

यूपी के इन दो शहरों के बीच शुरू हुई थी STD सेवा

उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ के बीच देश की पहली STD सेवा की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी। इस तकनीक ने भारत में लंबी दूरी की टेलीफोन बातचीत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी थी।

क्या थी पहली की स्थिति

1960 से पहले भारत में एक शहर से दूसरे शहर में फोन कॉल करने के लिए 'ट्रंक कॉल' सिस्टम का उपयोग किया जाता था। इसमें कॉल करने वाले व्यक्ति को पहले स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज के ऑपरेटर को नंबर डायल करके बताना पड़ता था। इसके बाद ऑपरेटर मैन्युअल रूप से तारों को जोड़कर दूसरे शहर के एक्सचेंज से संपर्क साधता था, जिसमें कई बार घंटों का समय लग जाता था और आवाज भी साफ नहीं आती थी।