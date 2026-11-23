West Bengal Name Change to Paschim Banga: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार यानी आज 23 नवंबर 2026 को राज्य का नाम बदलकर 'पश्चिम बंग' (Paschim Banga) करने के प्रस्ताव का बड़ा ऐलान किया है। राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। साथ ही, अब इसे 9 दिसंबर 2026 को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, राज्य को बंगाली में 'पश्चिम बंग' कहा जाता है। साथ ही, सरकार चाहती है कि अंग्रेजी में भी इसका नाम 'Paschim Banga' ही जारी किया जाए। विधानसभा से प्रस्ताव को पारित होने के बाद इसे आवश्यक संसदीय और कानूनी प्रक्रिया के लिए भारत सरकार के पास भेजा जाएगा।

20 जून 1947 के इतिहास और 9 दिसंबर की विधानसभा कार्यवाही

राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ‘पश्चिम बंगाल के गठन का इतिहास 20 जून 1947 से जुड़ा है। साथ ही, उस इतिहास को मान्यता भी मिलनी चाहिए।’ उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि 'वेस्ट बंगाल' के बजाय राज्य का नाम 'पश्चिम बंग' होगा और अंग्रेजी में भी इसे ठीक इसी रूप में लिखा जाना चाहिए।