UPSSSC Cane Supervisor Admit Card 2026 OUT:उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने आज 25 नवंबर 2026 को गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 29 नवंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से गन्ना पर्यवेक्षक के कुल 1,182 रिक्त पदों पर चयन किया जाना है।

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यूपी गन्ना पर्यवेक्षक एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?

गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र आज 25 नवंबर 2026 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इस लेख में नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।