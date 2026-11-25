PF Se Paisa Nikalane Ka Naya Tarika: नौकरी करने वाले लोगों के लिए PF का पैसा किसी बड़ी जरूरत के समय काफी काम आता है। लेकिन जब इसे निकालने की बात आती है, तो कई बार क्लेम प्रक्रिया और उसके पूरा होने का इंतजार परेशानी बढ़ा देता है। अब इस समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए ऐसी सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

नई सुविधा के तहत PF का पैसा UPI के जरिए निकाला जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सुविधा दिसंबर 2026 के अंत तक शुरू हो सकती है।

BHIM ऐप से निकाल सकेंगे PF का पैसा?

नई सुविधा शुरू होने के बाद EPFO सदस्य अपने UAN (Universal Account Number) को UPI अकाउंट से लिंक कर सकेंगे। इसके बाद BHIM ऐप के जरिए PF खाते का बैलेंस देखने और पैसा निकालने का विकल्प मिल सकता है।

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को PF निकासी के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके लिए जरूरी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और परीक्षण के दौरान सामने आई तकनीकी समस्याओं को भी दूर कर लिया गया है।