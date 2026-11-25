उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि अपनी समृद्ध इतिहास और राजनीति और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केंद्र की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। ऐसे में यूपी की राजनीति को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। वहीं, 2027 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इस कड़ी में हम यूपी के सबसे उत्तरी जिले यानि कि सहारनपुर में मौजूद कुल विधानसभा सीटों के बारे में जानेंगे। साथ ही, यूपी की पहली विधानसभा सीट के बारे में भी पढ़ेंगे।

सहारनपुर में कुल कितनी विधासनभा सीटें हैं

उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर पर स्थित सहारनपुरजिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। प्रशासनिक और भौगोलिक रूप से महत्त्वपूर्ण यह जिला हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है और प्रदेश की राजनीति में अपनी खास पहचान रखता है।

सहारनपुर की सभी 7 विधानसभा सीटें कौन-सी हैं

सहारनपुर की सात विधानसभा सीटें दो लोकसभा क्षेत्रों सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा के तहत आती हैं: