JK Bank Recruitment 2026: जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड ने दिनांक 07 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट jkb.bank.in पर प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और बैंक एसोसिएट्स (क्लर्क) के कुल 1397 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भर्तियां जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 07 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 26 नवंबर 2026 है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में 1397 पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। JK Bank Recruitment 2026 Apply Online जम्मू एंड कश्मीर बैंक में पीओ और क्लर्क पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जम्मू एंड कश्मीर बैंक पीओ और क्लर्क पद 2026 आवेदन लिंक क्लिक करें JK Bank Recruitment 2026 Notification PDF - हाइलाइट्स जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बैंक एसोसिएट्स (क्लर्क) के कुल 1054 पदों को भरा जाना है। इनमें जम्मू एंड कश्मीर में 1033 और लद्दाख में 21 पदों को भरा जाना है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 343 पदों को भरा जाना है। इनमें जम्मू एंड कश्मीर में 323 और लद्दाख में 20 पद आरक्षित है। क्लर्क और पीओ पद के सलेक्शन में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। भर्ती की बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम जम्मू एंड कश्मीर बैंक पद का नाम प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और बैंक एसोसिएट्स (क्लर्क) रिक्त पदों की संख्या 1397 चयन के चरण प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 07 नवंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2026 ऑफिशियव वेबसाइट jkb.bank.in