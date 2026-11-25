SSC CPO Tier-2 Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 25 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर सीपीओ टियर-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 28 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। एसएससी सीपीओ टियर-1 की परीक्षा 09 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी और रिजल्ट 29 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था।

एसएससी सीपीओ टियर-2 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

SSC CPO Tier-2 Admit Card 2026 Download Link

एसएससी सीपीओ टियर-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।