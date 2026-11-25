SSC CPO Tier-2 Admit Card 2026: एसएससी सीपीओ टियर-2 एडमिट कार्ड ssc.gov.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड
SSC CPO Tier-2 Admit Card 2026: एसएससी ने अपनी ऑफिशियल पर सीपीओ टियर-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 28 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। एसएससी सीपीओ टियर-2 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC CPO Tier-2 Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 25 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर सीपीओ टियर-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 28 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। एसएससी सीपीओ टियर-1 की परीक्षा 09 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी और रिजल्ट 29 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था।
एसएससी सीपीओ टियर-2 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
SSC CPO Tier-2 Admit Card 2026 Download Link
एसएससी सीपीओ टियर-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
|
एसएससी सीपीओ टियर-2 एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
SSC CPO Tier-2 Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
एसएससी सीपीओ टियर-2 की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 18 नवंबर 2026 को जारी की गई थी। एसएससी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में कांस्टेबल के कुल 3973 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में पेपर-1 लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)/फिजिकल एंडयोरेंसी टेस्ट (PET), पेपर-2, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है। बाकी डिेटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
|
विज्ञापन संख्या
|
SSC CPO 2025
|
पद का नाम
|
दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में कांस्टेबल
|
रिक्त पद
|
3073
|
परीक्षा का नाम
|
एसएससी सीपीओ 2025 पेपर-II (टियर-2)
|
एग्जाम सिटी स्लिप
|
18 नवंबर 2026 को जारी
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
25 नवंबर 2026
|
पेपर-II परीक्षा तिथि
|
28 नवंबर 2026
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
ssc.gov.in
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.