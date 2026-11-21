IPS Laxmi Singh Motivational Story in Hindi: IPS लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है। उनकी पढ़ाई की बात करें, तो लक्ष्मी ने अपनी स्कूली शिक्षा लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से पूरी की। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद लक्ष्मी ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनिरिंग एंड टेक्नोलॉजी (IET), लखनऊ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और इसके लक्ष्मी ने इसके बाद समाज शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वह गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है।

लक्ष्मी सिंह के पति रह चुके हैं IPS

लक्ष्मी सिंह के पति का नाम राजेश्वर सिंह है। वह वर्तमान में लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से भाजपा के विधायक है। राजेश्वर सिंह भी आईपीएस रह चुके हैं। पहले वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) में ज्वाइंट डायरेक्टर थे और बाद में उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा।

कैसा रहा लक्ष्मी सिंह का करियर?

IPS लक्ष्मी सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिल्वर बटेन, गृह मंत्रालय से 9 एमएम की एक पिस्टल और मुख्यमंत्री से उत्कृष्ट सेवा में पुलिस पदक आवॉर्ड प्राप्त कर चुकी है। वह स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF में DIG के पद पर भी रह चुकी हैं। लक्ष्मी विकास दुबे के मामले की भी जांच कर चुकी हैं। वह कई जिलों में पोस्टिंग के दौरान कई दुर्दांत अपराधियों का एनकाउंटर भी कर चुकी हैं। लक्ष्मी सिंह 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी UPSC में ओवरऑल 33वीं रैंक थी।