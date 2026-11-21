पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने 2026-27 ने क्लास 8, 10 और 12 के एग्जाम शेड्यूल की घोषणा कर दी है। ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, क्लास 8 और क्लास 12 के रिटन एग्जाम 5 मार्च, 2027 से, जबकि क्लास 10 के एग्जाम 19 मार्च, 2027 से शुरू होंगे। PSEB बोर्ड ने तीनों क्लास के लिए 8 जनवरी से 20 जनवरी, 2027 तक प्रैक्टिकल एग्जाम भी शेड्यूल किए हैं। स्टूडेंट्स बताई गई तारीखों के हिसाब से अब अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 8 के लिए लिखित परीक्षाएं 18 मार्च तक चलेंगी, जबकि क्लास 10 के पेपर 20 अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे। क्लास 12 की परीक्षाएं 23 अप्रैल, 2027 को खत्म होने वाली हैं।

PSEB Board Date Sheet 2027: सब्जेक्ट-वाइज डेट शीट

बोर्ड ने पूरे एग्जाम का शेड्यूल जारी किया है। हालांकि, क्लास 8, 10 और 12 के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से डिटेल्ड डेट शीट अभी जारी नहीं की गई हैं। जिससे स्टूडेंट्स को उनके सब्जेक्ट के एग्जाम की अलग-अलग डेट्स पता चल जाएंगी।