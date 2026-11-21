PSEB 2027: पंजाब बोर्ड ने जारी किया 8वीं, 10वीं और 12वीं का परीक्षा शेड्यूल
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने क्लास 8, 10 और 12 के लिए 2027 बोर्ड एग्जाम शेड्यूल की घोषणा की है। स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम, लिखित एग्जाम का पूरा शेड्यूल आगे लेख में देखें।
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने 2026-27 ने क्लास 8, 10 और 12 के एग्जाम शेड्यूल की घोषणा कर दी है। ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, क्लास 8 और क्लास 12 के रिटन एग्जाम 5 मार्च, 2027 से, जबकि क्लास 10 के एग्जाम 19 मार्च, 2027 से शुरू होंगे। PSEB बोर्ड ने तीनों क्लास के लिए 8 जनवरी से 20 जनवरी, 2027 तक प्रैक्टिकल एग्जाम भी शेड्यूल किए हैं। स्टूडेंट्स बताई गई तारीखों के हिसाब से अब अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 8 के लिए लिखित परीक्षाएं 18 मार्च तक चलेंगी, जबकि क्लास 10 के पेपर 20 अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे। क्लास 12 की परीक्षाएं 23 अप्रैल, 2027 को खत्म होने वाली हैं।
PSEB Board Date Sheet 2027: सब्जेक्ट-वाइज डेट शीट
बोर्ड ने पूरे एग्जाम का शेड्यूल जारी किया है। हालांकि, क्लास 8, 10 और 12 के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से डिटेल्ड डेट शीट अभी जारी नहीं की गई हैं। जिससे स्टूडेंट्स को उनके सब्जेक्ट के एग्जाम की अलग-अलग डेट्स पता चल जाएंगी।
स्टूडेंट्स ऑफिशियल PSEB वेबसाइट pseb.ac.in पर डिटेल्ड टाइमटेबल देख पाएंगे, जब यह अवेलेबल हो जाएगा। उन्हें डेट शीट डाउनलोड करनी चाहिए और इसके जारी होने के बाद एग्जाम की तारीखों को ध्यान से चेक करना चाहिए।
क्लास 10 और 12 के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल ओपन स्कूल सिस्टम में एनरोल स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे आगे की घोषणाओं और परीक्षा से जुड़े निर्देशों के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें।
PSEB Exam date 2027: मार्च से रिटन एग्जाम
बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, कक्षा 8वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाएं 5 मार्च 2027 से शुरू होंगी।
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कक्षा
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प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखें
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लिखित परीक्षा की तिथियां
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कक्षा 8
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8–20 जनवरी, 2027
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5–18 मार्च, 2027
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कक्षा 10
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8–20 जनवरी, 2027
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19 मार्च–20 अप्रैल, 2027
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कक्षा 12
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8–20 जनवरी, 2027
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5 मार्च–23 अप्रैल, 2027
PSEB के एग्जाम शेड्यूल के अनुसार, कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं एक ही अवधि में आयोजित की जाएंगी। तीनों क्लास के स्टूडेंट को 8 जनवरी से 20 जनवरी 2027 के बीच प्रैक्टिकल परीक्षा देनी होगी।
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Executive - Editorial
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