यदि आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। क्योंकि, हाल ही में इंस्टाग्राम ने अपने करोड़ों यूजर्स की मांग को पूरा करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर एक उपयोगी फीचर पेश किया है। इस नए फीचर के तहत अब पोस्ट करने के बाद भी इंस्टाग्राम स्टोरी को एडिट किया जा सकेगा। अब तक स्टोरी में कोई स्पेलिंग की गलती, गलत टैग या अधूरा टेक्स्ट रह जाने पर यूजर्स को पूरी स्टोरी डिलीट करके दोबारा अपलोड करनी पड़ती थी, जिससे पुराने व्यूज और रिप्लाई भी खत्म हो जाते थे। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा।

नए 'Story Edit' फीचर की मुख्य बातें

अब स्टोरी लाइव होने के बाद भी उसमें मौजूद छोटी-मोटी गलतियों को सुधारा जा सकेगा। इससे आपकी स्टोरी पर आ चुके व्यूज , लाइक्स और रिएक्शन सुरक्षित रहेंगे।

क्या-क्या एडिट किया जा सकेगा?

स्टोरी पर टेक्स्ट और कैप्शन से लेकर मेंशन और टैग को एडिट किया जा सकता हैः

-स्टोरी पर लिखे गए शब्दों की स्पेलिंग, फॉन्ट या रंग में बदलाव किया जा सकेगा।